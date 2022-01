“PRENDERTI PER COME SEI/SENZA TANTA FILOSOFIA/SÌ, LO FARÒ” – ALTRO CHE I PISCHELLI, E’ IVA ZANICCHI A CAPEGGIARE I GARIBALDINI DEL SESSO LIBERO A SANREMO: LA CANTANTE A 82 ANNI TORNA ALL’ARISTON CON UN TESTO BOLLENTE – RETTORE SE NE SBATTE DELLE SUORE, LE VIBRAZIONI CITANO OGNI DUE PER TRE IL PROFILO DI UN SENO E IL DUO HIGHSNOB E HU AFFRONTA IL TEMA DELLA RELAZIONE TOSSICA: “STRINGIMI FORTE, CHE PROVO PIACERE/NEL SENTIR DOLORE COME LO SHIBARI”

Francesca D'Angelo per “Libero Quotidiano”

iva zanicchi intervistata foto di bacco

Hai capito, Iva Zanicchi? A 82 anni torna al Festival di Sanremo (peraltro in forma smagliante) guidando la rivoluzione dei testi erotici. L'aquila di Ligonchio rompe infatti l'ultimo dei tabù: quello che voleva l'Ariston come il grande tempio del romanticismo, preferibilmente platonico.

Della serie: niente sesso, siamo a Sanremo. Ecco, quest' anno andrà in modo decisamente diverso. Ieri infatti, come da rituale, il settimanale Sorrisi e Canzoni tv ha pubblicato tutti i testi delle canzoni in gara e la maggioranza sono, sì, d'amore ma le rime sono ben più bollenti ed esplicite del candido sole-cuore-amore. Qualcuno a questo punto dirà: «Beh, certo, Amadeus ha aperto le porte ai ragazzini: questo è il risultato».

Foto Iva Zanicchi

Ed è qui che entra in gioco Iva: a capeggiare i garibaldini del sesso sanremese, è proprio lei che, dall'alto dei suoi 82 anni, canta La passione senza età. Quando l'ascolterete non lasciatevi depistare dalla sonorità classicissima e badate alle parole: il testo è super hot. Il concetto è più o meno il seguente: caro amore mio, l'amore carnale è bello anche se si è vecchietti.

La canzone si apre con un eloquente «Prenderti per come sei/senza tanta filosofia/sì, lo farò» e il ritornello chiarisce: «voglio amarti nei pensieri/ nelle mani/ voglio amarti nell'anima e di più». A un certo punto, addirittura sentirete: «voglio amarti e non solo per amore/ voglio amarti perché ho fame anch' io di te». Insomma, sarà un'Iva come non l'avete mai vista. La nostra però è in allegra compagnia.

iva zanicchi foto di bacco

RETTORE E LE VIBRAZIONI Per esempio, la collega Donatella Rettore canterà insieme alla giovane Ditonellapiaga un brano che loro stesse hanno definito malizioso: il titolo è l'eloquente: Chimica. Tra i passaggi più espliciti citiamo: «E non c'è anticipo o ritardo/e se rimango vengo/ ripetutamente» e «le tue labbra sulle mie labbra/la mano sulla coscia incalza/e credimi ti dico di sì» (a beneficio delle femministe: tutto a posto, sono consenzienti). Prevedendo le possibili polemiche, le due si sono anche premurate di cantare: «e non m' importa del pudore/delle suore me ne sbatto totalmente/ e non mi fare la morale/che alla fine, se Dio vuole è solamente/una questione di chimica».

iva zanicchi a la confessione 1

È birichina anche la canzone de Le Vibrazioni che, nel celebrare Iva Zanicchi, 82 anni, parteciperà al Festival di Sanremo con "La passione senza età» dalla melodia romantica e il testo hot il grande amore, cita ogni due per tre un profilo di seno. «Ma di profilo c'è il tuo seno che mi vuole/e anche se non lo dico/mi fa male tantissimo». Praticamente, il vecchio, caro tormentone "escile" rivisto in chiave Ariston. E fin qui abbiamo citato solo persone adulte, a riprova che il ringiovanimento della kermesse c'entra solo fino a un certo punto...

iva zanicchi 1

I GIOVANI Ma andiamo ai ragazzi. Il duo Highsnob e Hu affronta il tema della relazione tossica spiegandolo con lo shibari: «stringimi forte, che provo piacere/nel sentir dolore come lo shibari». Non si capisce se sia una metafora hot delle relazioni tossiche o se la pratica di legare il partner rientri tra gli hobby perduti dei due amanti protagonisti della canzone.

Ma andiamo avanti, perché mica è finita qui. Il sesso occasionale diventa il tema dell'omonima canzone di Tananai. Il protagonista è un ragazzo che vorrebbe tanto essere fedele alla sua fidanzata ma proprio non ce la fa: si pente, chiede scusa ma poi ci ricasca. «Tranquilli noi/ tranquilli mai/ tranquilla lei non mi è piaciuta» è il tormentone. «Contrariamente a quanto si potrebbe pensare non è un inno al sesso libero», ha precisato Tananai a Sorrisi e canzoni tv, «anzi, è un invito a mettere la testa a posto». Infine, Rkomi: in Insuperabile il giovane cantante paragona l'amore alle macchine e, tra una metafora e l'altra, sentiremo «ti stringo ifianchi/amore sei te/l'ultima curva/insuperabile» e «percepisco sangue freddo nelle mie vene/a cento ottantamila giri su una coupé/due molotov in fiamme nella corrente». Sì, il tempo dell'amore platonico è decisamente finito.

