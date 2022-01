“PREPOTENTE, MISOGINA, CIVETTUOLA CON GLI UOMINI E OSTILE CON LE DONNE” – SELVAGGIA LUCARELLI MENA DURO SU KATIA RICCIARELLI, AL CENTRO DELLE POLEMICHE DOPO L’ULTIMO SCAZZO CON LA PRINCIPESSA (FAKE) LULÙ SELASSIÉ: “A “LA FATTORIA” MI INVITÒ A FARE LA MADRE ANZICHÉ CERCARE DI FAR CARRIERA. ERANO ALTRI TEMPI, NESSUNO SI INDIGNÒ. ALLA FINE IO IN EFFETTI ABBANDONANDO MIO FIGLIO SUL CIGLIO DELL’AUTOSTRADA UN PO’ DI CARRIERA L’HO FATTA…” - VIDEO

Negli ultimi giorni, il reality del Grande Fratello Vip è travolto dalle polemiche in seguito a diversi litigi tra i concorrenti che hanno utilizzato, in più di un'occasione, linguaggi offensivi e razzisti. Il web è infuocato soprattutto riguardo ad alcune affermazioni di Katia Ricciarelli, viene richiesta la sua squalifica o, quanto meno, di non godere della protezione che pare abbia.

A dire la sua sulla soprano, Selvaggia Lucarelli che ha riproposto un video ai tempi del reality La Fattoria quando parteciparono insieme. La Lucarelli ha ricordato quando la Ricciarelli la invitava a "fare la madre":

Vedo critiche in giro per l’atteggiamento arrogante e volgare della #Ricciarelli al Gf, che non sto seguendo. Non sono sorpresa però. Mi avete sbloccato un ricordo. Anno 2006, La Fattoria, una delle prime esperienze in tv. Ero una senti-sconosciuta tra personaggi molto noti (Montano, Arca, Mattera, Marcus Schenkenberg, Petrarolo, Fabiani…) E poi lei.

Me la ricordo bene la Ricciarelli. Prepotente, misogina, civettuola con gli uomini e ostile con le donne. La mandai spesso a quel paese, tra i pochi che non la temevano. Tra sue le perle, come si vede in questo video d’annata, mi invitò a fare la madre anziché cercare di far carriera. Erano altri tempi, nessuno si indignò. Alla fine io in effetti abbandonando mio figlio sul ciglio dell’autostrada un po’ di carriera l’ho fatta. Lei 16 anni dopo è al Gf. E non mi sembra cambiata un granchè. Peccato. Perché in qualche raro, rarissimo momento quella sua durezza crudele faceva anche tenerezza"

Selvaggia ha ricordato come anche il Codoacons, l'associazioni per la difesa dei diritti degli utenti e dei consumatori, all'epoca, aveva redarguito il discusso comportamento della soprano.

