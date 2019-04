“PRESIDENTE, SI CONTENGA” – IL SENATORE GRILLINO PARAGONE IN COMMISSIONE DI VIGILANZA RAI BASTONA FOA: “SI RILEGGA IL CONTRATTO, NON È L’AMMINISTRATORE DELEGATO OMBRA. SE QUALCUNO VUOLE ARRIVARE AL 'TG1', SE VOLETE CAMBIARE FRECCERO A 'RAI2', O COLETTA A 'RAI3' DITECELO, COSÌ SAPPIAMO DI COSA STIAMO PARLANDO…” - IL RIFERIMENTO ALLA RISSA TRA IL DIRETTORE DEL TG1 CARBONI E IL VICE POLIMENO BOTTAI - VIDEO

“Invito Foa a rileggersi il contratto che lo ha portato alla presidenza e capire il peso specifica del ruolo che riveste, che non è quello dell’amministratore delegato ombra o tutor. Perché non è per questo che gli abbiamo dato la fiducia“. È la critica cheGianluigi Paragone, senatore del Movimento 5 stelle, ha rivolto al presidente della Rai Marcello Foa, nel corso del suo intervento in Commissione vigilanza.

L’ex conduttore della Gabbia fa riferimento anche alla notizia trapelata ieri della rissa tra Carboni e il vicedirettore Polimeno Bottai. “Abbiamo un problema, va messa a fuoco la governance di questa azienda, dove non c’è diarchia. Se lei – continua rivolgendosi a Foa – vuole fare l’amministratore delegato, ce lo dica. Se qualcuno si è messo in testa di cambiare i direttori delle testate magari attraverso la panna che monta intorno a scazzottate che a quanto pare non ci sarebbero state. Se avete tentazioni di arrivare al Tg1, di cambiare Freccero a Rai2, o Coletta a Rai3 ditecelo, così sappiamo di cosa stiamo parlando. Non avevamo calcolato che il ruolo del presidente fosse così interpretabile. Non vorrei citare Berlusconi – dice infine ironicamente – ma ‘si contenga presidente'”

