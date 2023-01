“PRIMA DI INCONTRARE MEGHAN ERO RAZZISTA” – LA BIOGRAFIA DEL PRINCIPE HARRY È UN POZZO SENZA FONDO DI SPUTTANAMENTI: “UN SACCO DI GENTE INTORNO A ME USAVA EPITETI RAZZISTI” (CHI? FUORI I NOMI) – IL RACCONTO DI QUANDO HA PERSO LA VERGINITÀ IN UN CAMPO DIETRO UN PUB – L’EDITORE DEL LIBRO, PER RIENTRARE DEI 20 MILIONI CHE HA ANTICIPATO AD HARRY, DOVRÀ VENDERE 1,7 MILIONI DI COPIE…

1. "ERO RAZZISTA PRIMA DI INCONTRARE MEGHAN": LA NUOVA RIVELAZIONE DI HARRY, MENTRE RE CARLO VORREBBE RIAPPACIFICARSI

Estratto dell’articolo di Enrico Franceschini per www.repubblica.it

Il principe Harry ammette di avere avuto atteggiamenti razzisti prima di incontrare Meghan Markle, lasciando intendere che è stato il rapporto e poi il matrimonio con l'attrice di madre afroamericana a farlo diventare più consapevole d quanto questo fosse sbagliato e a fargli cambiare comportamento.

"Ero probabilmente un bigotto prima della mia relazione con Meghan" afferma il duca del Sussex, in una nuova anticipazione dell'intervista con Anderson Cooper che sarà trasmessa dalla rete americana Cnn in vista della pubblicazione di Spare - il minore, titolo italiano della sua autobiografia, in uscita martedì in tutto il mondo.

In questo caso Harry usa il termine "bigotto" nel senso di discriminazione sulla base della razza, anche se la parola può riferirsi a discriminazioni che includono il genere sessuale, la religione o altre convinzioni personali, e in inglese viene spesso usata come sinonimo di razzista.

Fra le rivelazioni del suo libro, il principe afferma di essere cresciuto ascoltando epiteti razzisti da "un sacco di gente" intorno a lui. Parlando di un noto episodio, quando nel 2009, mentre serviva nell'esercito, si rivolse a un commilitone di origine asiatica definendolo "il mio piccolo amico paki", un'espressione derogatoria e razzista in Gran Bretagna, Harry ricorda: "Non sapevo che fosse un insulto.

Quando ero piccolo sentivo usare quella parola da un sacco di persone e non avevo mai visto nessuno sollevare obiezioni, per cui non pensavo che fosse un termine razzista. Avevo 21 anni, ero isolato dal mondo e circondato di previlegi, credevo che fosse una parola innocua, come dire yankee". […]

Tra le altre nuove rivelazioni anticipate oggi dai giornali inglesi sulla base della edizione spagnola dell'autobiografia, pubblicata per sbaglio in anticipo di qualche giorno, ci sono quelle che Harry teneva un ciuffo di capelli della madre Diana sul comodino, nella convinzione che li avrebbe aiutati a concepire un figlio, e disse a William "puzzi di rhum" prima di entrare in chiesa per fargli da testimone al matrimonio del fratello con Kate.

Intanto il Daily Mail crede di avere individuato chi fosse la donna con cui Harry racconta di avere "perso la verginità in un campo dietro un pub": nel libro non la identifica, ma scrive che era più grande di lui e aveva un grande amore per i cavalli, due indizi che secondo il tabloid britannico corrispondono a Suzannah Harvey, che ha sei anni più di Harry, è una appassionata cavallerizza e una volta confessò di averlo appassionatamente baciato su un prato pieno di fango. Interpellata dal Mail, l'ex-modella si è rifiutata di fare commenti.

Sempre secondo il Mail e un altro tabloid, il Daily Express, che citano entrambi fonti di Buckingham Palace, re Carlo III sarebbe pronto a riappacificarsi con Harry, nonostante le polemiche provocate dal libro e dalle interviste che ne accompagnano il lancio. "Deve solo telefonarmi", titola in prima pagina l'Express, attribuendo la frase al sovrano, con il sottinteso che poi sarebbe pace fatta. […]

2. MARTEDÌ IN USCITA L’AUTOBIOGRAFIA «SPARE»: COSÌ IL GHOST-WRITER DI AGASSI HA STRAPPATO LA VERITÀ A HARRY

Irene Soave per www.corriere.it

La scommessa economica è ardita: 20 milioni di dollari di anticipo, per rientrare dei quali l’editore — Penguin Random House — dovrà vendere almeno 1,7 milioni di copie. Il prezzo di copertina, nei Paesi anglofoni, è da tomo universitario: 35 euro (in Italia 25). E la storia sembrerebbe stranota: della propria vita il principe Harry ha parlato già a marzo scorso in una lunga intervista a Oprah Winfrey, e a fine 2022 in una docuserie Netflix giudicata dagli appassionati perlomeno povera di rivelazioni.

Eppure Spare, l’autobiografia del duca di Sussex in uscita martedì in tutto il mondo (in Italia per Mondadori, volta in italiano velocissimamente da un tandem di quattro traduttrici e intitolata Il minore), resta attesissima.

Dalle molte anticipazioni che in questi giorni hanno bucato l’embargo degli editori (e forse disturbato, oltre alla Casa reale, anche i produttori di Netflix che non le hanno avute) Spare sembra riuscire nell’impresa sfuggita, finora, persino alla grande Oprah: quella di restituire al pubblico un ritratto del principe Harry più completo e forse persino simpatico di quanto il principe stesso sia mai riuscito a fare, parlando di sé. L’ingrediente segreto si chiama J. R. Moehringer.

