“IL PROBLEMA VERO È LA RECITAZIONE” - ALDO GRASSO SDERENA “UN AMORE”, LA SERIE IN ONDA SU SKY E INTERPRETATA DA MICAELA RAMAZZOTTI E STEFANO ACCORSI: “NELL’AUTORECENSIONE SIAMO DI FRONTE AL CAPOLAVORO. VERREBBE DA DIRE: MA DOVE, MA QUANDO? ERA UNA BUONA IDEA PER UN FILM, SE SOLO CI FOSSERO GRANDI INTERPRETI..."

Estratto dell’articolo di Aldo Grasso per il "Corriere della Sera"

un amore 8

Ormai esiste un genere su cui varrebbe la pena riflettere: l’autorecensione a beneficio della rete. Dopo aver visto i primi quattro episodi di «Un amore» (sei in tutto), sono andato a leggermi le note di presentazione della serie creata da Stefano Accorsi (da un’idea di S.A.) e da Enrico Audenino, diretta da Francesco Lagi e interpretata da Micaela Ramazzotti e dallo stesso Accorsi. Conosco le regole della promozione, ma ormai viviamo un’epoca in cui il contesto vale più del testo, che spesso non viene neanche capito.

un amore 7

La storia è questa: i giovani Alessandro (Luca Santoro) e Anna (Beatrice Fiorentini) si conoscono casualmente durante un viaggio Interrail in Spagna e si innamorano subito. Negli anni restano legati da un intenso rapporto epistolare (poi via mail), senza riuscire mai a trovare il coraggio di vedersi (anzi, il patto è di non vedersi mai per preservare la purezza letteraria del loro amore). Tuttavia, a vent’anni dal loro primo incontro e ormai adulti, si ritrovano a Bologna […] Era una buona idea per un film, se solo ci fossero grandi interpreti.

un amore 6

Nell’autorecensione siamo di fronte al capolavoro: «È la storia dell’elaborazione di questo incontro, di come impatta su di loro, dello stupore e dello stridore, delle conseguenze sulle loro vite. L’amore che raccontiamo è un amore mai vissuto realmente, per questo pronto per essere vissuto in pieno […] ». Verrebbe da dire: ma dove, ma quando?

un amore 9

Lo sforzo di regia è apprezzabile nell’incrociare le storie di Anna e Alessandro nelle due diverse età, nel mescolare elementi visivi diversi (materiali di repertorio e filmati di famiglia), nel cercare di non cedere al sentimentalismo, ma il problema vero è la recitazione. L’identità dei personaggi è immobile, le gestualità e le torsioni sono piccoli spasimi, le complicità solo sorrisini carezzevoli da selfie.

