- NUOVO ROUND DELLO SCAZZO TRA PAOLO MENEGUZZI E J-AX: IL CANTANTE PASSA AL CONTRATTACCO DOPO IL “DISSING” DEL RAPPER DEGLI ARTICOLO 31 (INTITOLATO “L’INVIDIA DEL PENEGUZZI”) CON UN VIDEO E UNA STORIA SU INSTAGRAM DOVE TIRA IN MEZZO “MR. FERRAGNI”: “PER ME IL POP È UNA COSA SERIA, NON MI SVENDERÒ PER AVERE UN PASSAGGIO IN RADIO. NON SENTO NESSUNA ESIGENZA DI METTERMI A SCRIVERE PER COSÌ POCO, PROVO CON UNA TELEFONATA…” - VIDEO

PAOLO MENEGUZZI

Terzo round. Sono giorni di botta e risposta tra J-Ax e Paolo Meneguzzi che tramite il loro profilo Instagram se le cantano e suonano di santa ragione, attirando sempre di più l'attenzione. Dopo le parole del cantante che giudicava triste "gente tutta tatuata che va su un palco a cantare la "disco paradise”, ed il riferimento era ai due cantanti del tormentone estivo cioè Fedez e J-Ax. «Appuntamento telefonico ore 18.00 oggi» scrive Paolo Menguzzi che, puntuale come un orologio svizzero, pubblica un video.

L'ennesimo video di risposta contro J-Ax in cui finge di chiamare: «Pronto? pronto J-Ax? Ah sei il segretario di Fedez? Senti me lo passi? Dai fammi parlare con chi è serio..» continua a ripetere Paolo ridendo. [...] Poco prima di pubblicare il video, inoltre, Meneguzzi scrive nelle sue stories: «Visto che per me il pop è una cosa seria, non mi svenderò per avere un passaggio in radio..» riferendosi al brano che J-Ax ha scritto e pubblicato 3 ore fa per screditare il collega.

J-AX

[...]

La hit

ll cantante degli Articolo 31, ha inciso addirittura un brano per raccontare della polemica a distanza social tra i due. Si chiama "invidia del peneguzzi", [...] un attacco velenoso per rime al cantante: "togliti il mio nome dalla tua ca..o di bocca e stai tranquillo che io ti lascio stare" canta in una strofa J-Ax, che invita Meneguzzi a rispondere con una canzone.

