“È UNA PSICOPATICA. IO LA UCCIDO” – SI RESPIRA ARIA NATALIZIA NELLA CASA DEL “GF VIP” DOVE CONTINUA LA GUERRA TRA STEFANIA ORLANDO E SAMANTHA DE GRENET - DOPO CHE LE DUE SONO ARRIVATE A LITIGARE PURE PER LE TEGLIE, L’EX DI PIERACCIONI È ANDATA FUORI DI TESTA QUANDO LA ORLANDO LE HA DETTO CHE NON DAVA UN BUON ESEMPIO PER IL FIGLIO – LA SBROCCATA DELLA DE GRENET: “NON ME NE FREGA UN CAZ*O. METTI IN MEZZO MIO FIGLIO. POTREI METTERTI LE MANI ADDOSSO…” - VIDEO

Roberto Mallò per "www.davidemaggio.it"

scazzo tra samantha de grenet e stefania orlando 6

La tensione continua a scorrere tra Stefania Orlando e Samantha De Grenet. Dopo la discussione per le teglie, avvenuta nel primo pomeriggio al Grande Fratello Vip 5, le due coinquiline si sono infatti rese protagoniste di un altro scontro, al termine del quale l’ex di Pieraccioni si è lasciata andare ad alcuni commenti poco edificanti contro la bionda, arrivando addirittura ad esclamare di volerla uccidere.

Il nuovo “match” tra le due concorrenti ha preso il via nel momento in cui Stefania ha chiesto a Samantha per quale ragione le avesse dato della “psicopatica” durante un dialogo con Tommaso e gli altri coinquilini.

scazzo tra samantha de grenet e stefania orlando 10

Di primo acchito, la De Grenet ha cercato di mantenere la calma, ripercorrendo tutte le incomprensioni sorte negli ultimi giorni, ma ha iniziato a spazientirsi quando la Orlando l’ha invitata provocatoriamente a fare più attenzione ai termini che usa:

“Le parole hanno un peso e tu che hai un figlio a casa lo dovresti sapere che le parole hanno un peso, capisci? (…) Io non ho mai offeso nessuno qua dentro, Samantha. E non mi mi sognerei mai di dare della pazza psicopatica. E’ un’offesa“.

Samantha ha tentato di difendersi (“E dire che una entra a gamba a tesa e che la casa è sporca?“), incorrendo nell’ennesima risposta di Stefania:

scazzo tra samantha de grenet e stefania orlando 11

“Non è un’offesa, è un’opinione. E’ diverso. Se io dico che sei entrata a gamba tesa, non ti ho offeso: ho espresso un’opinione. Se tu mi dici che sono una psicopatica è un’offesa (…) Ti sei alzata, non reggi il discorso, perché vuoi avere sempre ragione. La cresta la devi abbassare un pochino, tesoro (…) Non vado in giro a dire che sei una psicopatica“.

Incurante dell’osservazione della Orlando, la De Grenet ha rincarato la dose:

scazzo tra samantha de grenet e stefania orlando 1

“Ti offendi perché ho detto a Tommy ‘la tua amica è una pazza’. Allora c’hai dei problemi, perché nella vita succedono cose un po’ più gravi. (…) Se tu vai lamentandoti da Tommy perché io dico ‘la tua amica è una pazza’, come si può dire in mille altre occasioni tra amiche (…) Psicopatica non so se l’ho detto o meno, ma può anche essere. (…) Arrivo io, a destabilizzarti un po‘”.

scazzo tra samantha de grenet e stefania orlando 2

Da un lato Stefania non si è scomposta (“Non mi destabilizzi per niente, anzi mi hai dato un po’ di sale“), dall’altro Samantha ha cercato inutilmente di tagliare corto, con la coinquilina che la invitava a non cercare il supporto degli altri compagni, che assistevano senza proferire parola alla loro discussione, per fare il suo show.

Il peggio di sé, la De Grenet l’ha però dato mentre parlava dell’accaduto con Sonia Lorenzini:

“Mi tiri fuori mio figlio in una discussione dicendo: ‘che insegnamenti dai a tuo figlio?’. Oh, ma io ti uccido. Cacciatemi, ho detto che la uccido (rivolgendosi alle telecamere, ndDM)“.

scazzo tra samantha de grenet e stefania orlando 3

Nonostante gli inviti dell’ex tronista a calmarsi e a non esagerare, la soubrette ha continuato in loop:

“Non me ne frega un cazzo (…) Le sarei saltata al collo. Se una si permette di toccare mio figlio, mia madre, mio padre, la mia famiglia, in situazione becere, io ti asfalto. Io potrei metterti le mani addosso, ok?“. Altro che atmosfera natalizia.

scazzo tra samantha de grenet e stefania orlando 13 scazzo tra samantha de grenet e stefania orlando 9 scazzo tra samantha de grenet e stefania orlando 8 scazzo tra samantha de grenet e stefania orlando 5 scazzo tra samantha de grenet e stefania orlando 4 scazzo tra samantha de grenet e stefania orlando 7 scazzo tra samantha de grenet e stefania orlando 12 scazzo tra samantha de grenet e stefania orlando 14