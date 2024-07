“IL PUBBLICO NON È IGNORANTE” – SUI SOCIAL PARTE LA RIVOLTA CONTRO LA RAI "COLPEVOLE" DI AVER SPOSTATO A FINE AGOSTO "NOOS" DI ALBERTO ANGELA, SEMPRE SCONFITTO DA "TEMPTATION ISLAND" NELLA BATTAGLIA DEGLI ASCOLTI - UNA PEZZA PEGGIORE DEL BUCO PERCHE' VIALE MAZZINI SAPEVA CHE, IL GIOVEDI' SERA, ANGELA AVREBBE DOVUTO SFIDARE LA TRASMISSIONE DI CANALE5: SI E' PUNTATO TUTTO SULLO SCONTRO "CULTURA VS TRASH" MA E' ANDATA MALE...

Estratto dell’articolo di Francesca D'angelo per "la Stampa"

noos – l’avventura della conoscenza 1

Alberto Angela finisce in panchina, salta lo scontro finale con Temptation Island, schiva in blocco pure le due settimane di Olimpiadi, ma per la Rai si tratta solo di «fantasiose ricostruzioni giornalistiche». Dietro alla sospensione di Noos - L'avventura della conoscenza, che tornerà in onda solo dal 22 agosto, non ci sarebbe alcun calcolo strategico. Gli ascolti non c'entrano, se l'azienda ha deciso di fermare in corsa il programma scientifico di Alberto Angela è solo per «tutelare e valorizzare al meglio un prodotto d'eccellenza» […] qualcosa non torna.

temptation island 5

La Rai sapeva fin dall'inizio che il giovedì era la serata di Temptation Island, per definizione titolo ostico da battere. Eppure ha voluto giocare sul confronto cultura vs. trash, confidando probabilmente in una fisiologica spartizione della platea: a Mediaset i giovani, alla tv di Stato gli over40. Peccato che sia andata diversamente.

noos – l’avventura della conoscenza 4

Quest'anno il docureality di Canale 5 ha registrato numeri record, superando i 3,5 milioni di spettatori e il 31% di share. Il titolo è cresciuto settimana dopo settimana, scippando alla concorrenza gli spettatori (compresi quelli di Angela). Inoltre, se la Rai sente l'esigenza di «tutelare maggiormente» il lavoro del celebre divulgatore è perché, evidentemente, si trova in difficoltà. […]

gli spettatori […] non appena arriva la conferma ufficiale della sospensione di Noos, insorgono sui social. Alcuni la buttano sul politico, dando la colpa a TeleMeloni (con tanto di hashtag), ma i più muovono una serie di considerazioni di ordine pratico.

temptation island 7

«La mia opinione – scrive un utente – è che bastava cambiare il giorno di programmazione, anziché sospendere il programma. Si sa che Temptation Island d'estate non ha rivali, ma i programmi di Alberto Angela hanno sempre avuto ascolti alti. Il pubblico non è ignorante, può guardare serio e faceto».

noos – l’avventura della conoscenza 2

Altri rimproverano alla Rai un cattivo uso del canone, che dovrebbe affrancarla dalla logica degli ascolti, consentendo di premiare titoli di pubblica utilità come Noos. A loro volta, addetti ai lavori come Giuseppe Candela e Luca Barra sostengono su X che l'errore a monte sia stato schierare Angela contro i fidanzati del pinnettu. […]

tweet temptation island 2 noos l'avventura della conoscenza 6 temptation island 6 temptation island 7 temptation island 8 temptation island 9 temptation island vittoria tweet temptation island 1 noos l'avventura della conoscenza 5 tweet temptation island 3 tweet temptation island 9 temptation island 1 temptation island 2 temptation island 3 temptation island 4 temptation island 6 noos l'avventura della conoscenza 2 noos l'avventura della conoscenza 3 noos l'avventura della conoscenza 4 noos – l’avventura della conoscenza 3