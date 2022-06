“PUTIN HA UN CANCRO” - SECONDO UN REPORT DELL'INTELLIGENCE DEGLI STATI UNITI DI CUI DÀ NOTIZIANEWSWEEK IL PRESIDENTE RUSSO SI SAREBBE SOTTOPOSTO AD APRILE A CURE CONTRO UN TUMORE IN FASE AVANZATA, E SAREBBE SCAMPATO A UN TENTATIVO DI OMICIDIO A MARZO – LA SMENTITA DEL MINISTRO LAVROV – L’ISOLAMENTO DI MAD VLAD RENDE DIFFICILE CAPIRE SE…

Vladimir Putin sarebbe malato di tumore, in fase avanzata, e sarebbe stato sottoposto lo scorso aprile a delle cure specifiche contro il cancro.

A scriverlo — secondo quanto riportato in esclusiva da Newsweek, che cita tre fonti di alto livello con conoscenza diretta del dossier — sarebbe un report dell'intelligence statunitense.

Nel report si darebbe anche conferma di un tentativo di assassinio cui il leader russo sarebbe sopravvissuto, lo scorso marzo. Del tentativo di omicidio aveva parlato alla fine di maggio Kyrylo Budanov, il capo dell'intelligence militare ucraina.

Nell'articolo di Newsweek si spiega che la discussione nell'amministrazione Biden relativa alla salute di Putin si basa sul quarto «assessment» dedicato al tema dall'intelligence americana.

Da tempo le voci su una presunta malattia di Putin si rincorrono, e ultimamente — con una mossa con pochi precedenti, vista la segretezza assoluta che circonda il tema — il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, aveva deciso di smentirle con una intervista alla televisione francese.

«Non credo che qualcuno che sia sano di mente possa vedere in questa persona (Putin) dei segni di malattia o di un disturbo qualsiasi», aveva detto Lavrov, sottolineando come il presidente russo, che compirà 70 anni a ottobre, appaia in pubblico «quotidianamente». «Potete vederlo in tv, leggere o ascoltare i suoi discorsi», aveva aggiunto. «Lascio coloro che diffondono simili voci risolvere la questione con la propria coscienza, nonostante le occasioni quotidiane che hanno di verificare ciò che è».

Nei mesi scorsi si era parlato, in particolare, di una «neoplasia al midollo spinale, la cui sintomatologia sarebbe compatibile con alcune difficoltà deambulatorie e certe irrequietezze posturali di Putin» (qui l'articolo di Sandro Modeo). Nell'articolo di Newsweek non si specifica, in ogni caso, di che tipo di tumore si tratti, mentre le fonti di intelligence passano in rassegna tutte le apparizioni in video del presidente russo, che vengono regolarmente e accuratamente scandagliate alla ricerca di indizi sulla sua salute.

Le fonti citate da Newsweek apparterrebbero a tre diverse agenzie di intelligence: «Una appartiene alla DNI, una è un ex ufficiale della Air Force, e una è della Defense Intelligence Agency», si legge.

Secondo queste fonti, «l'isolamento del leader russo rende sempre più difficile capire in modo preciso le condizioni di salute del presidente russo», ma «al Cremlino, sentendo avvicinarsi la fine, la lotta di potere non è mai stata tanto intensa». Questo, a loro parere, rende «imprevedibile» il futuro riguardo allo svolgimento della guerra in Ucraina — ma rende meno probabile la prospettiva di una guerra atomica.

«Putin è malato? Assolutamente sì. Ma non dobbiamo metterci in una posizione di attesa, e smettere di essere proattivi. Un eventuale vuoto di potere dopo Putin potrebbe essere estremamente pericoloso per il mondo», ha detto a Newsweek l'ex ufficiale dell'Air Force.

E sulla stessa linea si muovono le affermazioni virgolettate al rappresentante della DIA: «Putin è senz'altro malato. Se sia destinato a morire presto, però, è materia di pura speculazione. Quel che è certo è che è ancora pericoloso, e che se dovesse morire si aprirebbe un periodo di caos. Dobbiamo concentrarci su questo, ed essere pronti».

Solo tre settimane fa, il capo degli 007 ucraini, Kyrylo Budanov, vicinissimo a Zelensky, durante un’intervista ha confermato che secondo fonti dell’intelligence Putin sarebbe gravemente malato di cancro: «È in corso un colpo di Stato che non si può più fermare, Putin è in condizioni psicologiche e fisiche pessime, è molto malato». Ci si era chiesti se fosse propaganda di Kiev, Budanov aveva risposto: «Sono il capo dell’intelligence, se non le so io queste cose chi dovrebbe saperlo?».

