26 feb 2022 15:36

“UN QUALSIASI PROGRAMMA CON CORRADO GUZZANTI E VIRGINIA RAFFAELE RISULTEREBBE PIÙ DIVERTENTE” – “LOL 2” NON CONVINCE ALDO GRASSO: “GRANDE SPRECO DI TALENTO. PER MEZZ’ORA DI GUZZANTI SAREI DISPOSTO A QUALSIASI FOLLIA, MA OSSERVARLO MENTRE SI METTE IN GIOCO CON TESS MASAZZA O DIANA DEL BUFALO MI METTE TRISTEZZA” – “COLTIVO SERI DUBBI SUL FORMAT: LA RISATA È CONTAGIOSA, SE PERÒ LO SCOPO DEL PROGRAMMA È DI REPRIMERLA IL CONTAGIO FATICHERÀ A ESPLODERE. SE POI LA RISATA È DELEGATA A FRANK MATANO E A FEDEZ POSSONO NASCERE EFFETTI INDESIDERATI” - VIDEO