“QUANDO HO SAPUTO DEL TUMORE È STATO COME UN FULMINE CHE MI HA TRAFITTO LO STOMACO”

Da "www.corriere.it"

Ha commosso l’intervista di Carolina Marconi a «Verissimo». La showgirl, ospite di Silvia Toffanin, ha parlato del tumore al seno contro cui sta combattendo come di «una situazione da risolvere. Aiuta già ad alleggerire», ha detto. Durante l’incontro, ha anche spiegato come ha scoperto di avere questa malattia. «Io e Alessandro (Tulli, ndr.) siamo insieme da 9 anni: circa un anno fa abbiamo deciso di avere un bambino, che purtroppo non è arrivato», ha spiegato.

Ma proprio questo desiderio le ha fatto scoprire che doveva intervenire sul suo corpo: «Ci siamo fatti aiutare dalla fecondazione assistita, per questo ho fatto delle analisi... Non facevo la mammografia da diversi anni, con il Covid di mezzo. È venuto fuori un piccolo nodulo, oltre ad una protesi rotta. È risultato essere un tumore molto aggressivo. È stato come un fulmine che mi ha trafitto lo stomaco».

Le cure

Il pensiero di Marconi però è stato: «Non ho tempo per avere un tumore, io devo fare un figlio». Una grinta che ha commosso anche Toffanin, oltre che molte persone che la seguono sul web. «Quando ho saputo del tumore è stato come un fulmine che mi ha trafitto lo stomaco. Il mio pensiero era avere un figlio, ero felice. Non lo volevo accettare. Poi mi sono asciugata le lacrime».

Da quel momento ha cercato di affrontare tutto con il sorriso. «Oggi ho finito le chemio rosse e ho iniziato le bianche... Ogni tanto mi metto la parrucca, ma non sempre perché mi pizzica. Mi piaccio “pelatina”... sono così e sto bene, quello che conta è quello che ho dentro».

