“QUANDO ME LO HANNO DETTO STAVO PER PERDERE I SENSI” - ANCHE I RAM-POLLI SVALVOLONI HANNO UN CUORE! GIANLUCA VACCHI SI COMMUOVE A “DOMENICA IN” RACCONTANDO DEL PROBLEMA DI SALUTE DELLA FIGLIA: “APPENA NATA LE HANNO RISCONTRATO LA PALATOSCHISI. CHIARAMENTE CI SONO COSE MOLTO PIÙ GRAVI, MA UN PROBLEMA DI UN BAMBINO NON È MAI ROUTINE. LE HANNO DATO 25 PUNTI SUL PALATO, IN UNA BOCCA GRANDE COME DUE MONETE…”

VIDEO - GIANLUCA VACCHI A "DOMENICA IN"

https://www.raiplay.it/video/2022/05/Gianluca-Vacchi-lamore-per-Sharon-e-per-la-loro-figlia-Blu-Jerusalema---Domenica-22052022-1a528b0a-1bfd-44df-bfda-6f4e708488e6.html

Da www.liberoquotidiano.it

gianluca vacchi sharon fonseca domenica in

Gianluca Vacchi tra i primi ospiti di Domenica In. L'imprenditore ha commosso tutta Italia raccontando nella puntata del 22 maggio su Rai 1 quanto subito dalla figlia. La piccola, avuta dalla giovane Sharon Fonseca, appena nata ha riscontrato un problema al palato, la palatoschisi: "Un problema di salute, chiaramente ci sono cose molto più gravi - ha spiegato a una Mara Venier commossa - questa era una cosa risolvibile, ma un problema di un bambino non è mai un problema di routine. A nostra figlia hanno dato 25 punti sul palato in una bocca grande come due monete, quindi hanno dovuto ricostruire con frammenti ossei".

gianluca vacchi si commuove a domenica in

Una notizia che ha destabilizzato la coppia, tanto che Vacchi ha confessato: "Quando me lo hanno detto stavo per perdere i sensi". Parlando della sua vita privata e del suo carattere, l'influencer ha detto di vivere per lo sport.

Un tema a cui ha dedicato ampio spazio anche nel suo nuovo documentario: "Quello che ho fatto vedere di me era ed è coerente con le piattaforme sulle quali ho comunicato qualcosa di me. Ho fatto semplicemente me stesso, la gente non è stupida: legge l’anima". Ad aiutarlo anche quella che lui definisce "la mia impazienza costruttiva".

gianluca vacchi sharon fonseca domenica in

gianluca vacchi si commuove a domenica in