24 mar 2020 15:38

“QUANDO SCOPRÌ DOMINGUÍN CON UNA DONNA IN CASA LORO, DIEDE FUOCO AL LETTO” - FERZAN OZPETEK RICORDA LUCIA BOSE’, CHE HA VOLUTO IN ‘HAREM SUARE’: "IL FILM ANDO’ A CANNES MA LEI NON VOLLE ANDARE, DICEVA DI NON AVERE PIU’ L’ETA’ PER I TAPPETI ROSSI. SUL SET PARLAVA DEGLI ANGELI, DICEVA CHE CI SEGUONO OVUNQUE. LA RIMPROVERAVO PERCHÉ FUMAVA E LEI: SMETTONO TUTTI, IO RIPRENDO. ERA BASTIAN CONTRARIO. A CASA DI TILDE CORSI, LA MIA PRODUTTRICE, EBBE UNO SCONTRO CON LAURA BETTI, O MEGLIO, UNO SCONTRO…”