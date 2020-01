“LA PRIMA VOLTA CHE VIDI IL PISELLO CHE S’INDURIVA, PENSAVO DI AVERE UNA QUALCHE FORMA DI MALATTIA” - EVA ROBIN’S CI ACCOMPAGNA NELLE SUE MUTANDE E NEL SUO PASSATO HOT: "LA PRIMA VOLTA CHE HO FATTO L’AMORE AVEVO UNDICI ANNI, ERO CON UN ARCHEOLOGO CHE MI AVEVA INCANTATO MOSTRANDOMI TUTTI I MINERALI. LUI ERA UN POCHINO PIU’ GRANDE: MI HA INIZIATA, NESSUNA VIOLENZA. ALL’EPOCA NON ERA CONSIDERATA UNA MOLESTIA" - "FILM PORNO? MI HANNO PROPOSTO CINQUE FILM DA GIRARE IN DIECI GIORNI. UNA QUANTITÀ ESAGERATA DI DENARO E C’ERA ANCORA LA LIRA. RISPOSI CHE NON AVEVO I GENITALI COSÌ…" - FOTO PORCELLINE