Aldo Grasso per corriere.it - Estratti

piero chiambretti

Il vero guaio di Piero Chiambretti è che da un po’ di tempo aspira a fare il passo più lungo della gamba. Non in senso fisico (che poi ti accusano di body shaming) ma culturale: mette in scena temi che lo soverchiano, che non è in grado di gestire, che lo ridicolizzano (anche negli ascolti, ormai umilianti, e non da ora).

«Donne sull’orlo di una crisi di nervi» (Rai2) è un programma vecchio che sfiora argomenti e personaggi «alla moda» per fingere di essere nuovo. Chiambretti è convinto che la sua sola presenza sia sufficiente per saltare di palo in frasca, per mescolare argomenti senza capo né coda, per elevare Asia Argento a opinionista (prima di parlare dovrebbe sottostare a un’aurea regola: il problema non è di comunicare una opinione ma di averla; non di dire ciò che si pensa, ma di pensare).

la russa chiambretti

La disinvoltura con cui presenta i suoi tanti ospiti (l’accumulo è sempre segno di debolezza) sembra in qualche modo l’estensione di una presunta autorevolezza.

Quel suo spensierato vigore è, invece, il segno di un profondo radicamento nella condiscendenza: l’intervista al presidente del Senato Ignazio La Russa è solo un campionario di spirito di patata e opportunismo, dall’una e dall’altra parte.

Così come la presenza di Chiara Valerio, primatista del neo-amichettismo, ormai la si trova ovunque, con quell’aria da taumaturga risoluta a popolare di miracoli letterari la giornata per poi ricadere in una modesta brama di visibilità.

aldo grasso

Non si possono mettere assieme Edoardo Camurri (di fronte a una domanda cretina è l’unico in grado di rifiutarsi di rispondere; ma perché la Rai non lo usa al posto di Alberto Angela?) e Gene Gnocchi, fermo a una comicità del secolo scorso. Non si può, se non per malcelata cattiveria, costringere Alba Parietti a recitare sempre la parte di Alba Parietti, prigioniera da tempo immemorabile di sé stessa

