“QUESTO RAGAZZO MI RENDE ORGOGLIOSO DI ESSERE OMOSESSUALE” - IL CANTANTE, VOLTO SIMBOLO DEI "BLUE", DUNCAN JAMES, HA FATTO COMING OUT, RIVELANDO AL PUBBLICO IL SUO AMORE PER IL FILMAKER RODRIGO REIS – “NON MI SONO IDENTIFICATO COME OMOSESSUALE PER MOLTI ANNI A CAUSE DEI MIEI PERSONALI PROBLEMI CON…”

Da www.ilfattoquotidiano.it

“Non mi sono identificato come omosessuale per molti anni a cause dei miei personali problemi con il coming out, ma finalmente sono felice di come sono e questo ragazzo accanto a me mi rende orgoglioso di essere gay”. Con queste parole Duncan James, il cantante volto simbolo dei “Blue”, ha fatto coming out, rivelando al pubblico il suo amore per Rodrigo Reis. “Allarme foto carina! Una persona così bella fuori e dentro.

Grazie Rodrigo Reis per farmi sorridere“, scrive infatti Duncan pubblicando una loro foto insieme, sorridenti, naso contro naso mentre si guardano negli occhi. Lo scatto ha superato in breve i 35mila like e questo ha dato al cantante il coraggio di fare coming out svelando la loro relazione.

“Ho pubblicato questa foto su Instagram ieri e non riuscivo a credere al bellissimo riscontro che ho avuto, i commenti e l’amore da parte delle persone”, ha spiegato infatti poi su Twitter dove è stato sommerso dai commenti entusiasti dei fan che, soprattutto negli anni dell’apice del successo dei “Blue” (tra il 2001 e il 2005), l’hanno incoronato come un sex symbol. Brasiliano ma trapiantato in Belgio, Rodrigo Reis si descrive sul proprio profilo Instagram come un filmaker, fotografo e designer amante del fitness e del buon cibo.

