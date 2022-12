“QUI IN GENERE RUSSANO. È UN BENE CHE LA SERATA SIA RUSSA” – DAGO IRROMPE NEL FOYER DELLA SCALA E PLAUDE ALLA DECISIONE DEL TEATRO DI NON CEDERE ALLA CANCEL CULTURE E PORTARE IN SCENA IL “BORIS GODUNOV” DI MUSORGSKIJ. UN SENTIMENTO CONDIVISO DALLA MAGGIOR PARTE DEL PUBBLICO, OLTRE CHE DA MATTARELLA E MELONI – GUADAGNINO: “PER FORTUNA ABBIAMO UN’OPERA RUSSA” – JAMES BRADBURNE (DIRETTORE DELLA PINACOTECA DI BRERA): “È UN ATTO DI CIVILITÀ” – AL TERMINE DELLO SPETTACOLO CI SONO STATI 13 MINUTI DI APPLAUSI, E L’INCASSO TOTALE È STATO DI QUASI 2,5 MILIONI, SUPERIORE AL MACBETH DELL’ANNO SCORSO

boris godunov prima della scala 2022 1

1. SCALA: PER BORIS UN INCASSO DI QUASI 2 MILIONI E MEZZO

(ANSA) - La serata del 7 dicembre è stata vista in sala da 1919 spettatori, per un incasso totale di 2.497.019 euro. Lo ha reso noto l'ufficio stampa del teatro. Un incasso superiore a quello del Macbeth dello scorso anno, che fa tornare il teatro ai livelli delle stagioni precedenti la pandemia.

2. SCALA: 13 MINUTI DI APPLAUSI PER BORIS GODUNOV

boris godunov prima della scala 2022.

(ANSA) - 13 minuti di applausi per il Boris Godunov di Modest Petrovic Musorgskij, con la direzione del maestro Riccardo Chailly e con la regia di Kasper Holten, che ha inaugurato la stagione del Teatro alla Scala. Un successo che ha visto anche tutti gli occupanti del palco reale, a cominciare dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, in piedi ad applaudire.

3. IL PUBBLICO: OPERA DA DIFENDERE SCONTRO TRA SGARBI E MEYER

Pierluigi Panza per il “Corriere della Sera”

giorgia meloni alla prima della scala 2022.

«Non devo nascondermi per leggere Puskin», aveva dichiarato il sovrintendente, Dominique Meyer, e il pubblico di ieri sera ha assecondato questo orientamento che chiude le porte della Scala alla cancel culture . Lontana dalla ieratica regia che Jurij Ljubimov aveva predisposto per Abbado nel 1979, Kasper Holten ha messo in scena un autocrate angosciato per la sete di potere: «Non importa se si possa identificare con Putin o meno», dicono nel foyer: figure come Boris hanno un valore simbolico.

morgan alla prima della scala 2022

«Per fortuna abbiamo un'opera russa» è un commento condiviso dal mondo culturale, dal regista Luca Guadagnino a James Bradburne: «È un atto di civiltà tenere quest' opera - aggiunge il direttore di Brera -. Forse che quando gli Stati Uniti erano coinvolti in conflitti non si ascoltasse George Gershwin?». «Mantenere la programmazione di quest' opera è stato un indice di grande tolleranza, che apprezzo», rincara Mario Botta, il progettista della Scala anni Duemila.

anna federici roberto d agostino prima della scala 2022

«Sarebbe stato assurdo cancellarla - aggiunge Roberto Bolle che accompagna i due primi ballerini Nicoletta Manni e il lettone Timofej Andrijashenko -. Semmai dobbiamo aiutare i ballerini ucraini che non possono ballare». «Ero contrario anche all'allontanamento di Valery Gergiev», aggiunge Alfonso Signorini. Per Corrado Passera, presidente dell'Accademia pianistica di Imola, «non bisogna rompere le reti culturali con gli artisti russi». «Qui in genere russano - ironizza Roberto D'Agostino -. È un bene che la serata sia russa».

ospiti alla prima della scala 2022

Sono in molti a raccogliere la linea dei politici, ovvero che la cultura russa vada «difesa» (von der Leyen) o «scissa» (Meloni) da Putin. Dostojevskij, Tolstoj e Puskin sono un'altra storia. «Grande musica», per il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri. «Musorgskij è stato un rivoluzionario che ha recuperato le tradizioni popolari russe», ricorda il gallerista Jean Blanchaert. «Io sono contrarissimo alla cancel culture - aggiunge Morgan -: Aleksandr Skrjabin è il musicista che preferisco».

boris godunov prima della scala 2022

Sulla regia, Italo Rota e Margherita Palli notano un velo di «freddezza nordica», altri molta pulizia, il melomane-loggionista Marco Vizzardelli «una scena vetusta» e l'attore Stefano Accorsi ci vede dietro quella «capacità delle maestranze che non dobbiamo perdere». Per il presidente Rai, Carlo Fuortes, una messa in scena «all'altezza del teatro».

BEPPE SALA - URSULA VON DER LEYEN - IGNAZIO LA RUSSA - GIORGIA MELONI - PALCO REALE DELLA SCALA 2022

Il foyer di ieri, che oltre alle consuete presenze di Mario Monti, Giovanni Bazoli, Stefano Lucchini e altri protagonisti della finanza appariva conservatore e lontano da glamour e starlette, ha lanciato un altolà a censure e revisioni alle opere liriche. Anzi, c'è chi vorrebbe addirittura qualcosa di autarchico, come il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, che in mattinata ha auspicato più italianità anche nelle scelte dei soprintendenti.

roberto bolle nicoletta manni, timofej andrijashenko prima scala 2022

«Non mi sono mai sentito uno straniero - ha replicato il sovrintendente della Scala, Meyer -, e mi sento a casa laddove si fa cultura. Le sue parole mi feriscono». Per Sgarbi si tratta di una «scelta di metodo». Ma il teatro crea proprio la magia di sentirsi a casa. «Anche chi è schierato con gli ucraini - afferma la direttrice del Franco Parenti, Andrée Ruth Shammah - ha voluto quest' opera per dimostrare che anche questo teatro della borghesia impegnata è luogo di unione e speranza per tutti». Anche per il presidente dell'Accademia di Brera, Livia Pomodoro, «ogni esperienza culturale porta sempre una speranza per il futuro».

