“QUI C’È QUALCOSA DA VEDERE: GUARDA CHE CHIAPPOTTE” – SABRINA FERILLI E LUCIANA LITTIZZETTO VANNO IN CALORE PER I DUE FRATELLI MAROCCHINI “MESSOUDI BROTHERS”, A “TU SI QUE VALES”. APPENA ARRIVANO, LA COMICA ESPLODE: “PER ME VALE”. POI COMINCIANO CON I LORO TRUCCHI DA GIOCOLIERI, E SI SPOGLIANO PER SCAMBIARSI I VESTITI. ED È LA MOGLIE DI FLAVIO CATTANEO CHE APRE LE VALVOLE… - VIDEO

Estratto dell’articolo di Valentina Di Nino per www.today.it

messoudi brothers a tu si que vales.

Standing ovation alla fine dell’esibizione dei Messoudi Brothers, due fratelli di origine marocchina e australiana che arrivano a Tu si que vales ed entusiasmano pubblico e giuria nella puntata di sabato 30 settembre dello show di Canale 5.

In particolare, sin da subito, due giurate sembrano molto colpite dai giovani giocolieri: Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto, a cui non sfugge la simpatia e la prestanza dei due fratelli. Ancora prima che inizino la loro esibizione, infatti, la Littizzetto è pronta ad esclamare: “Per me vale!”. Quando poi i due giocolieri iniziano la loro esibizione con le mazzette, la comica non manca di sottolineare maliziosamente alla collega: ““Hanno le mazze, Sabri!”.

messoudi brothers

La performance dei due fratelli è estremamente spettacolare, velocissima, divertente e coinvolgente da vedere, ma per le giudici la parte che suscita più genuino entusiasmo è quella in cui i due aitanti fratelli si spogliano per poi scambiarsi i vestiti, mettendo in mostra il fisico atletico che spinge Sabrina Ferilli a un commento tecnico: “Ah, qui c’è qualcosa da vedere: guarda che chiappotte!”.

L’esibizione va avanti con i due fratelli che scaldano sempre più il pubblico e si conclude con una bella standing ovation. I giocolieri incassano poi tutti e quattro i ‘vales’ della giuria, anche se Luciana Littizzetto si sente di aggiungere: ““Io non mi sarei rivestita!”. […] Nonostante l’entusiasmo e i quattro vales, i Messoudi Brothers conquistano solo l’82% delle preferenze del pubblico, ma Maria De Filippi usa la sua mini clessidra e quindi regala loro la possibilità di una seconda esibizione per provare a conquistare l’ingresso diretto in finale. I due ritorneranno quindi sul palco per un’altra performance.

luciana littizzetto e sabrina ferilli eccitate per i messoudi brothers

[…] I due fratelli tornano dunque a centro studio nella seconda parte della serata, per proporre una nuova esibizione. Ancora una volta si dovranno cambiare completamente mentre si scambiano i birilli facendo attenzione a non fermarne mai il moto e a non farli cadere.

Riescono a farlo in un modo ancora più spettacolare e veloce della volta precendente, tanto che, a esibizione conclusa, i quattro giudici, guidati da un'entusiasta Maria De Filippi che urla addirittura il suo apprezzamento con un "Sì!" a pieni polmoni, si alzano in piedi per acclamarli. Non resta che attendere il risultato della giuria popolare, che si esprime ora con un bel 100% e, tra l'entusiasmo di giuria e pubblico in studio, manda i due fratelli direttamente in finale.

