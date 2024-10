2 ott 2024 17:38

“NELLA RAI DELLO SCAMBIO DELLE POLTRONE SI CONSUMA L'ENNESIMO FLOP DELL'ERA SERGIO/ROSSI” – L’USIGRAI SI SCAGLIA CONTRO LA DIRIGENZA DI TELEMELONI CHE HA RIPORTATO MASSIMO GILETTI IN RAI: “È EVIDENTE CHE IL PROGETTO DI DISTRUGGERE RAITRE STA ANDANDO AVANTI A COLPI DI PROGRAMMI CHE ALLONTANANO IL PUBBLICO E NON NE PORTANO DI NUOVO. QUELLO CHE FA MALE È IL CONTINUO RICORSO A PRODUZIONI E PERSONALE ESTERNO IN UNA RAI DI OLTRE 10MILA DIPENDENTI. NON SI CAPISCE PER QUALE "STATO DELLE COSE" IL PROGRAMMA DI GILETTI SIA FINITO SOTTO IL GENERE CULTURA. IL SOSPETTO È…”