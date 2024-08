“RAISPORT NON È PIÙ EGEMONE” – ALDO GRASSO FA IL PELO E IL CONTROPELO ALLE OLIMPIADI TELEVISIVE: “DA QUANDO LA RAI NON HA PIÙ I DIRITTI DI MOLTI SPORT, LA FRATTURA CON UNA CONCORRENZA SEMPRE PIÙ AGGUERRITA E PROFESSIONALE, ORMAI È NETTA. L’INTERVISTA PIÙ BELLA È STATA COMUNQUE QUELLA DI BENEDETTA PILATO, NONOSTANTE ELISABETTA CAPORALI DI RAISPORT AFFONDASSE IL DITO NELLA PIAGA DEL SUO QUARTO POSTO. ONORE ALLE ARMI PER FRANCO BRAGAGNA..."

Estratto dell’articolo di Aldo Grasso per www.corriere.it

aldo grasso

Inaugurazione Olimpiadi (superbe)

Peccato per la pioggia, ma l’inaugurazione di Paris 2024 è stato un grandioso spettacolo televisivo che ha avuto il grande coraggio di rompere la sacralità dello stadio e dell’iconografia tradizionale e di scegliere la Ville Lumière come scenario ineguagliabile. Ogni rottura genera sconcerto ma come tutti i grandi show che si rispettino, l’apertura dei Giochi doveva essere esagerata […]

BENEDETTA PILATO

L'intervista (incroyable)

La più bella intervista televisiva è stata quella a Benedetta Pilato, nonostante Elisabetta Caporale di RaiSport. Una grande lezione quella di Benedetta che nei 100 metri rana aveva sfiorato il podio per un centesimo. «

Ci ho provato fino alla fine, mi dispiace, però sono lacrime di gioia, ve lo giuro, sono troppo contenta è stato il giorno più bello della mia vita» aveva commentato l’atleta, lasciando interdetta la giornalista che aveva replicato: «Ma veramente?». Pilato aveva spiegato: «Sì un anno fa non ero neanche in grado di farla questa gara, ci ho provato dal primo metro ve lo giuro, peccato». La giornalista aveva ulteriormente affondato il dito nella piaga: «Ci lasci senza parole, è strano vederti contenta perché tutti ci aspettavamo di vederti sul podio».

notti olimpiche 8

Eurosport vs raisport (a la guerre comme a la guerre)

RaiSport non è più egemone. […] «Place d’Italie», condotto da Marco Cattaneo in diretta da Casa Italia (EuroSport2, canale 211 di Sky) è stato molto più interessante di «Notti olimpiche» condotto da Iacopo Volpi (Rai2), ridotto a un club di amici degli amici. Da quando la Rai non ha più i diritti di molti sport, la frattura con una concorrenza sempre più agguerrita e professionale, ormai è netta.

Franco Bragagna e Alberto Romagnoli

Franco Bragagna (la voix)

Franco Bragagna, da trent’anni trenta la voce dell’atletica leggera per la Rai, va in pensione. Nessuna polemica, onore alle armi, con le parole di Arnaldo Greco: «Bragagna è stata la voce che ha accompagnato la nostra adolescenza, la nostra giovinezza o quel che è — non per parlare di noi, insomma, e di come ci ha accompagnati nelle estati migliori della nostra vita […] Bragagna è stata la voce in grado di raccontare la bellezza del gesto atletico e celebrarne la grandezza senza scadervi, nella retorica».

gianmarco tamberi

Gianmarco Tamberi (rien ne va plus)

Gianmarco Tamberi scoppia in lacrime davanti ai microfoni Rai dopo l'eliminazione nella finale del salto in alto a Parigi a causa dei problemi di salute. «Parigi era la mia ultima vera gara a cui ho dedicato la vita, non mi sono mai fermato a guardare. Mi dispiace da morire, sono sincero nel dire che non me lo meritavo quello che è successo questa notte e domenica scorsa. Ci ho provato ma è andata male». I suoi salti, i suoi sbagli sono stati fra i momenti emotivamente più intensi delle Olimpiadi anche perché i telecronisti di Rai Sport ed Eurospot facevano a gara per aiutarlo (a voce), per rincuorarlo. Niente da fare. Il ruolo di portabandiera questa volta non ha portato fortuna.

PAOLA EGONU

Egonu (la Reine)

Quando la telecamera è tutta per l’Italia. Quando la telecamera inquadra Paola Egonu, Myriam Sylla, Loveth Omoruyi, Sarah Fahr, Ekaterina Antropova mentre cantano “Fratelli d’Italia”. Quando la telecamera riprende Marcell Jacobs, Andy Diaz, Gabirel Soares avvolti nel tricolore, ecco quello è il momento in cui la televisione ti fa capire alcune cose. Ma torniamo alle “sorelle d’Italia” alle schiacciate di Paola Egonu. Tutte brave, tutte già nella leggenda, ma lei, Paola, è la migliore pallavolista del mondo. […]

MONICA DE GENNARO - PAOLA EGONU gianmarco tamberi MOKI DE GENNARO E PAOLA EGONU LA SCHIACCIATA DI PAOLA EGONU PAOLA EGONU - PARIGI 2024 notti olimpiche 7 franco bragagna gianmarco tamberi franco bragagna franco bragagna intervista di benedetta pilato dopo il quarto posto 2 intervista di benedetta pilato dopo il quarto posto 3 notti olimpiche 5 notti olimpiche 6