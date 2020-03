“RARAMENTE HO VISTO UN PROGRAMMA COSÌ VOLGARE” - DOPO COSTANZO ANCHE DIACO ATTACCA IL “GRANDE FRATELLO VIP” DI SIGNORINI: “È VOLGARISSIMO. HO VISTO QUALCHE FRAME IN QUESTE SETTIMANE: LA MEDIOCRITÀ, LA BASSEZZA, IL CINISMO CHE ABITANO IN QUEL PROGRAMMA MI FANNO RIBREZZO” – SCAPPANO ANCHE I TELESPETTATORI RISPETTO ALLE VECCHIE STAGIONI

Massimo Galanto per www.tvblog.it

lite tra antonella elia e valeria marini 6

PIERLUIGI DIACO

"Raramente ho visto un programma così volgare; lo trovo volgarissimo. Ho visto qualche frame in queste settimane: la mediocrità, la bassezza, il linguaggio, il cinismo che abitano in quel programma mi fanno ribrezzo". Così, commentando gli oltre 80 mila tweet con hashtag #GfVip, Pierluigi Diaco, stamattina a Non Stop News su Rtl 102.5, si è scagliato contro il reality condotto da Alfonso Signorini.

lite tra antonella elia e valeria marini 11 maurizio costanzo

La netta presa di posizione pubblica del conduttore di Io e te rispetto al programma di Canale 5, arriva a breve distanza temporale da quella di Maurizio Costanzo. Soltanto pochi giorni fa, infattti, l'anchorman sulle pagine del settimanale Nuovo aveva proposto la chiusura del reality, già in precedenza criticato a più riprese:

Chiudete il Gf Vip. Non intrattiene, non rilassa, non fa pensare. E diventa teatro per comportamenti che rischiano di dare un pessimo esempio. Chiudiamo il programma, così risolviamo il problema una volta per tutte.

la prima notte di serena e pago al grande fratello 4

il massaggio hot di zequila a clizia incorvaia

Intanto, la puntata di ieri - la 15esima (ne sono in programma altre 8) - è stata surclassata, in termini di ascolti, dal gran finale di L'amica geniale 2. I due episodi della fiction di Rai1 sono stati visti da, rispettivamente, 7.110.000 telespettatori (share 25.82%) e 6.757.000 (31.05%), mentre il reality di Signorini, chiuso a notte inoltrata, non è andato oltre i 3.650.000 telespettatori e la share del 18.94%. Talvolta i gusti di critica e pubblico coincidono?

l'incontro eva robin's antonio zequila al gf vip 13 michele cucuzza licia nunez l'incontro eva robin's antonio zequila al gf vip 15 barbara alberti l'incontro eva robin's antonio zequila al gf vip 1 gfvip 1 barbara alberti pettina paola di benedetto michele cucuzza dorme rita rusic barbara alberti lava i piatti wanda nara al gf 5 wanda nara al gf 6 fernanda lessa WANDA NARA AL GF VIP cecchi gori rusic l'incontro eva robin's antonio zequila al gf vip 16 l'incontro eva robin's antonio zequila al gf vip 14 antonella elia lite tra antonella elia e valeria marini 10