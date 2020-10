“RATCHED”, LA SERIE HOT E PULP DEL MOMENTO DIVIDE IL PUBBLICO DI NETFLIX - SE DA UNA PARTE I FAN HANNO LA BAVA ALLA BOCCA AL SOLO PENSIERO DI VEDERE UN NUOVO EPISODIO, CI SONO ALCUNI SPETTATORI CHE SONO RIMASTI INORRIDITI PER LE SCENE DI TORTURE E DEGLI ABUSI SUI MINORI E CHIEDONO CHE SIANO INSERITI ALCUNI ALERT - FA RUMORE ANCHE LA FANTASTICA E DIAFANA PROTAGONISTA SARAH PAULSON, LESBICA LAUREATA, CHE A 45 ANNI HA UNA RELAZIONE CON HOLLAND TAYLOR, 77 ANNI - VIDEO

Holland Taylor, 77 anni, è tornata a parlare della sua relazione con l’attrice Sarah Paulson, 45 anni, che nel 2016 dal palco degli Emmy dichiarò pubblicamente il suo amore per la compagna.

«La relazione con Sarah è diventata pubblica perché lei è una star e io ero in qualche modo ben nota. È diventato un fatto di cronaca e quindi non avevo alcuna intenzione di negare nulla – ha detto Holland un'intervista per The Advocate – Sono una persona molto riservata, ma non mi sono mai nascosta. Ho vissuto la mia vita in pubblico.

Avevo circa 29 o 30 anni quando ho avuto la mia prima relazione con una donna, ma non ne ho parlato. In ogni caso, all’epoca non mi sarebbe mai venuto in mente di parlare della mia vita personale in un'intervista. Quando ho iniziato a farmi conoscere, nessuno me lo avrebbe chiesto. Non so perché nessuno me lo chiedesse, ma non l'hanno fatto. E non so cosa avrei detto».

E sulle critiche per la sua relazione con una 45enne, Holland ha continuato: «Ho avuto altre relazioni con personaggi non famosi. Nessun altro rapporto che ho avuto era destinato a far notizia. Una volta che ciò è accaduto, non c'era modo di non parlarne. Voglio dire, sono più libera di parlare della mia vita personale ora perché le persone parlano molto della loro vita nelle interviste. Ma quando ero più giovane, non mi sembrava molto interessante».

E sull’omosessualità ha continuato: «Non mi iscrivo ai club. Vivo solo la mia vita. Per me non è come fare campagna contro una legge o contro le discriminazioni. Sarebbe un atto politico».

Sarah ha parlato pubblicamente per la prima volta della storia d'amore sul "New York Times" nel marzo 2016, dicendo alla Grey Lady che quando furono presentate per la prima volta a una cena ha pensato che Holland era la donna più bella che avesse visto.

“Ratched” divide il pubblico di Netflix. Se da una parte i fan hanno la bava alla bocca al solo pensiero di vedere un nuovo episodio, ci sono alcuni spettatori che sono rimasti inorriditi per le scene di torture e degli abusi sui minori e chiedono che siano inseriti alcuni alert.

Prodotto da Ryan Murphy, il thriller psicologico vede Sarah Paulson nei panni dell'infermiera Mildred Ratched, la sadica cattiva del romanzo di Ken Kesey del 1963 "Qualcuno volò sul nido del cuculo". Ambientata nel 1947, la serie di otto episodi segue le vicende dell’infermiera che arriva nel nord della California per lavorare al Lucia State Hospital, dove conduce esperimenti sui suoi pazienti psichiatrici. Nel cast ci son Finn Wittrock nei panni del killer Edmund Tolleson, Cynthia Nixon e Sharon Stone, l'eccentrica ereditiera Lenore Osgood.

La serie è classificata TV-MA ed è indirizzata a pubblico adulto: all'inizio di ogni episodio gli avvertimenti su "violenza, sesso, nudità, linguaggio, sangue e fumo" appaiono sullo schermo. Tuttavia, alcuni critici della serie pensano che gli avvertimenti non siano sufficienti, considerandolo uno spettacolo dell'orrore con scene di abusi sessuali su minori, terapia di conversione e tortura.

