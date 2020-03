31 mar 2020 17:35

“IL REGISTA? PENSO DI NON FARLO MAI PIÙ. TI DEVI OCCUPARE DI TROPPE COSE, FAR FINTA DI CAPIRLE...” - CHECCO ZALONE SCATENATO A ‘JOVA HOUSE PARTY’ – L’IRONIA AMARA DI JOVANOTTI SULLA RIPRESA DEGLI SPETTACOLI DAL VIVO: “PRIMA RIPARTIRANNO I RAPINATORI, POI GLI SPACCIATORI. TRA UNA QUINDICINA DI ANNI TOCCA ANCHE NOI” – FIORELLO RICORDA CIOTTI “CHE A SANREMO TI INTERVISTAVA IN CAMERA SUA IN MUTANDE” - LA VERSIONE DI “A TE” CHE HA FATTO PIU’ VISUALIZZAZIONI DELL’ORIGINALE - VIDEO