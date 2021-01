30 gen 2021 15:48

“LE REGOLE DEVONO ESSERE UGUALI PER TUTTI” – FERMI TUTTI: MOGOL SUL CASO SANREMO DÀ RAGIONE A FRANCESCHINI! “L’ARISTON È UN TEATRO E COME TUTTI GLI ALTRI È SOTTOPOSTO ALLE LIMITAZIONI IMPOSTE DELLA PANDEMIA” – “AUSPICO CHE I SETTORI DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO POSSANO RAPIDAMENTE TORNARE IN SCENA IN SICUREZZA…” – AMADEUS NON LASCIA L'INCARICO: SI RIMETTERÀ ALLE DECISIONI DI RAI E CTS