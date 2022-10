E “REPUBBLICA” SPROFONDA – LA CAMPAGNA ELETTORALE ESTIVA FA RESPIRARE I QUOTIDIANI, CHE GUADAGNANO COPIE, MA IL GIORNALE DI MOLINARI TRACOLLA (-17,1%) – IN REALTÀ SONO SOLO QUATTRO I QUOTIDIANI CHE AVANZANO: “LA VERITÀ” GUADAGNA UN ALTRO 26,4%; “ITALIA OGGI” IL 13,4%; “IL FATTO” (+2,9%) - IL “CORRIERE” (+0,7%) RIMANE IL PRIMO QUOTIDIANO ITALIANO, “REPUBBLICA” RIMANE SECONDA, MA È IN VANTAGGIO DI SOLE 8.776 COPIE SUL “QUOTIDIANO NAZIONALE”

Marco A. Capisani per “Italia Oggi”

DIFFUSIONE QUOTIDIANI AGOSTO - ITALIA OGGI

C'è almeno agosto a confermare, in parte, la vecchia credenza che gli italiani leggano di più d'estate. Infatti, tra i principali quotidiani rilevati da Ads, il mese caldo delle ferie ha recuperato in media rispetto a luglio contenendo il segno negativo davanti e ritornando, più o meno, sui livelli di giugno, seppur senza capitalizzare l'avanzamento generale di giugno.

Il leggero recupero dei giornali ad agosto può essere dettato sia dalla disponibilità di maggior tempo libero sia da operazioni editoriali collaterali, che hanno sempre la loro presa sui lettori, sia soprattutto dalla peculiarità che, questa volta, agosto è stato un mese di piena campagna elettorale.

A livello di singole testate, però, considerando l'arco temporale più significativo di un anno (da agosto scorso ad agosto 2021), sono solo quattro i quotidiani che avanzano nel totale diffusione pagata in Italia: si confermano Verità e Corriere della Sera, rispettivamente a +26,4% e +0,7%; si consolida il Fatto Quotidiano (+2,9%), che già a luglio era sostanzialmente stabile, e si aggiunge ItaliaOggi (+13,4%).

JOHN ELKANN MAURIZIO MOLINARI

Segue il Sole 24 Ore, che segna un -0,4% più o meno nello stesso solco di luglio. In campo negativo, in ordine crescente, si accodano invece Libero (-7,4%), Quotidiano Nazionale Qn-Resto del Carlino (-8,4%), Messaggero (-9,2%), Stampa (-9,9%), Qn-Giorno (-10,9%), Qn-Nazione (-11,9%), Giornale (-13,8%), Avvenire (-15,6%) e Repubblica (-17,1%). A parte, in campo sportivo, la Gazzetta dello Sport è a -1,6% con le uscite in settimana e a -17,1% col numero del lunedì, Tuttosport rispettivamente a -10,2% e -16,9% mentre il Corriere Sport-Stadio a -10,3% e -16,1%.

Infine c'è da aggiungere che, al netto dell'influsso estivo o delle vicine elezioni politiche a settembre sui dati di vendita, sta di fatto che la quota complessiva di copie digitali rimane di poco sotto il 20% sul totale copie individuali. Anche a considerare le copie multiple digitali, sul totale diffusione pagata, la percentuale supera di poco la soglia psicologica del 20% (la quota è al 20,5%).

cairo luciano fontana

Riordinando infine le testate per valori assoluti, la top ten vede sempre primo il Corriere della Sera (rispetto alla classifica stilata a luglio scorso), così come Repubblica è nuovamente seconda, seppur ora in vantaggio di 8.776 copie in più su Quotidiano Nazionale Qn (dorso sinergico di Resto del Carlino, Giorno e Nazione, confermato terzo), che a luglio veniva invece distaccato da Repubblica con 10.746 copie a favore di quest' ultima.

Al quarto gradino balza, salendo di due posizioni, la Gazzetta dello Sport in settimana facendo retrocedere di uno scalino la sua edizione del lunedì (ora quinta) e il Sole 24 Ore (ora sesto). Ribadita la parte finale della top ten con nell'ordine Stampa, Avvenire (ottavo), Messaggero e Fatto Quotidiano (decimo).

DIFFUSIONE QUOTIDIANI AGOSTO - ITALIA OGGI

Totale vendite individuali. Con singoli pesi diversi ma anche su questo fronte rimangono i precedenti quattro giornali col segno più formalmente davanti: Verità (+26,4%), ItaliaOggi e Fatto Quotidiano entrambi su del 2,8%, Corriere della Sera a +0,1%. Ora il Sole 24 Ore segue con un -5,8%. A distanza si riparte con Avvenire, in calo del 7,2%, Libero del 7,8%, Qn-Resto del Carlino dell'8,4%, il Messaggero del 9,9% e la Stampa del 10,6%. In un ipotetico terzo blocco si compattano Qn-Giorno (-11%), Qn-Nazione (-12%), Giornale (-13,8%) e Repubblica (-17,4%).

MARCO TRAVAGLIO E CINZIA MONTEVERDI

Nel ranking a dieci, dopo il Corriere della Sera, c'è Repubblica e (terzo) Qn ma adesso la distanza tra la testata e il dorso sinergico di Resto del Carlino, Giorno e Nazione si assottiglia sulle 5.533 copie. Al quarto posto i numeri in settimana della Gazzetta dello Sport occupano il quarto gradino a discapito della sua edizione del lunedì, in un costante valzer di sali-e-scendi tra le due pubblicazioni visto che, questo mese, le separano solamente 191 copie.

Sesto è il Sole 24 Ore, precedendo Stampa, Messaggero e Fatto Quotidiano. Il lunedì del Corriere Sport-Stadio si conferma decimo. Vendite individuali cartacee.

In edicola, considerando unicamente le singole copie di carta (escluse quelle unite agli abbonamenti ai siti dei giornali o le versioni replica), rimangono in terreno positivo Verità (che cresce del 12,5%) e ItaliaOggi (del 12%). Argina la fuoriuscita Avvenire, che contrae dello 0,9%. Anche il Fatto Quotidiano si ferma a un contenuto -2,2%, seguito dalla Stampa a -5,8%.

maurizio molinari si addormenta in diretta al tg2 post 6

E, di due in due, si procede con Corriere della Sera e Libero che si attestano, rispettivamente, a -7,6% e a -7,9%, seguiti da Qn-Resto del Carlino giù del 9,2%. Inizia poi il segno negativo a doppia cifra col Messaggero (-11,1%) e Qn-Giorno (-11,2%). L'altra coppia è Qn-Nazione (-12,8%) e Giornale (-14,3%). Chiudono Sole 24 Ore (-20,4%) e Repubblica (-20,5%).

elkann Molinari

Nel ranking finale guidano la rosa Corriere della Sera e Qn mentre ad agosto sale sul podio il lunedì della Gazzetta dello Sport (terzo, seguito dai suoi numeri in settimana). Quinta è Repubblica, che distanzia la Stampa di 19.980 copie. Settimo il Messaggero, che anticipa Corriere Sport-Stadio del lunedì e in settimana (nono). La decima casella va al Gazzettino che, per 696 copie, la toglie al Giornale.