“IL SESSO? HO GUSTI FORTI, PER ME È STATO SEMPRE ATTRATTIVO E DA PICCOLA…” - VIDEO

RITA RUSIC A 'BELVE'

COMUNICATO STAMPA

francesca fagnani 3

Torna Belve, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, il venerdì alle 22.55 su Raidue, con un ciclo di dieci puntate dedicate a donne (e uomini) indomabili, ambiziose, non necessariamente da amare, ma che non si potrà fare a meno di ascoltare. Interviste fatte con lo stile diretto, graffiante e senza fronzoli della giornalista che fa emergere luci e ombre delle sue ospiti.

rita rusic a belve 9

La Fagnani a tu per tu con Rita Rusic. Un ritratto a tutto tondo della produttrice cinematografica, ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, dal quale si è separata dopo un tormentato e doloroso divorzio che ha affossato la sua carriera, tanto è vero che alcuni attori e registi con cui lei lavorava si sono dileguati. La Rusic ci tiene a precisare che: “Non è che alcuni sono spariti e altri no, sono spariti tutti”.

vittorio cecchi gori con rita rusic

La Fagnani chiede allora di Roberto Benigni:” L’ha delusa?” la Rusic senza mezzi termini: “Assolutamente sì! Ho prodotto la vita è bella, ho sempre avuto un bellissimo rapporto con Nicoletta e Roberto, e quando sono andata agli Oscar e ho chiesto un posto in sala e mi è stato detto che non c’era. Ci sono rimasta male”.

Un’intervista a 360 gradi, durante la quale la Rusic ripercorre la sua vita, ricordando l’infanzia difficile, gli inizi come attrice e il famoso matrimonio con Vittorio Cecchi Gori, con il quale ha dato vita anche a un ménage professionale, diventando, infatti, un acclamata produttrice. Matrimonio, tuttavia conclusosi in tribunale con strascichi legali. La Rusic, poi, spiega i motivi che la legano al suo attuale fidanzato, Cristiano Di Luzio, 30 anni più giovane di lei.

rita rusic a belve 8

E, infine, sollecitata dalle domande della Fagnani, confessa il suo particolare rapporto con il sesso, vitale e curioso fin da quando era ragazzina, dando vita a un divertente botta e risposta con la giornalista. Fagnani:” Lei ha detto: sono slava, mi piace il sesso, ho gusti forti, ma forti in che senso?”. Rusic: “Il sesso è stato per me molto attrattivo, fin da quando ero piccola piccola, una bambina, guardavo le figure...”.

rita rusic 1

La Fagnani la interrompe per precisare:” Mi scusi, che guardava da ragazzina?” Rusic: “Quando tornavo a casa dal collegio, il figlio del portiere mi dava dei giornalini...” Fagnani:” Porno?” Rusic divertita: “No porno no, però mi dava quei giornalini disegnati e io sentivo tutto un caldo...”.

