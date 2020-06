17 giu 2020 20:09

“ROMINA FORSE SPERAVA IN UN FIDANZAMENTO TRA ME E SUA SORELLA” - FRANCO CARRISI, FRATELLO DI AL BANO, RACCONTA A “OGGI” DI QUANDO INCISE “TACA, TACA, BANDA”: “ERAVAMO GLI ABBA ITALIANI, TRIONFAMMO IN TUTTA EUROPA, MA IO E TARYN NON SIAMO MAI STATI FIDANZATI, A LIVELLO CARATTERIALE NON HA FUNZIONATO” - “LA LECCISO? LE VOGLIO TANTO, TANTO BENE…”