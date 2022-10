“ROMINA POWER NON SI NOMINA PROPRIO, SENNÒ CE QUERELANO” – A "DOMENICA IN" MARA VENIER ZITTISCE LOREDANA LECCISO E LE IMPEDISCE DI PRONUNCIARE IL NOME DELL'EX MOGLIE DI AL BANO: “SIAMO STATE DIFFIDATE DAL FARE IL SUO NOME. ANZI TANTI AUGURI ROMINA CHE È PURE IL TUO COMPLEANNO” - DUE SETTIMANE FA LA POWER ERA OSPITE DELLA TOFFANIN. NON È CHE L’OSPITATA DELLA LECCISO È STATA UNA “VENDETTA”? AH, SAPERLO...- VIDEO

MIO DIO RAGAZZI IL RITORNO DELLE BAGARRE DELLA ZIA CHE EMOZIONE tranquilla Romina e tanti auguri che è il tuo compleanno cara#DomenicaIn pic.twitter.com/ouN53Y00Ul — Nicolò (@NicoloC__) October 2, 2022

Da www.corriere.it

mara venier 5

Da ospite (quasi) fissa del salottino di «Domenica In» a «innominabile». Mara Venier dichiara in diretta di essere stata diffidata da Romina Power. La rivelazione è arrivata durante l’intervista a Loredana Lecciso, seconda moglie di Al Bano dopo Romina.

loredana lecciso 1

Subito dopo la messa in onda di una clip sul primo incontro tra Lecciso e il cantante di Cellino San Marco, infatti, Loredana stava pronunciando il nome di Romina, quando è stata immediatamente stoppata dalla conduttrice: «Non dobbiamo nominare — l’ha interrotta —. Non si nomina proprio, sennò ce querelano». Mara ha poi proseguito: «Preferisco non nominare Romina perché siamo state diffidate dal fare il suo nome». Aggiungendo infine: «Tranquilla Romina e tanti auguri che è il tuo compleanno, cara».

mara venier romina power

Su cosa sia successo tra la padrona di casa di «Domenica In» e Power, solo ipotesi. Due settimane fa, la cantante, che è spesso apparsa come ospite nel salotto di «Domenica In», è stata invitata a «Verissimo», il talk show di Silvia Toffanin. L’«ospitata» di Lecciso sembra a questo punto, come ha ipotizzato qualche utente sui social, quasi una sorta di «ritorsione» nei confronti della ex moglie di Al Bano, che proprio domenica 2 ottobre ha festeggiato 71 anni. Quel che pare evidente, è che Romina non ha piacere che si parli di lei in nella trasmissione Rai.

mara venier 4 mara venier 1 loredana lecciso 2 mara venier 2