Romina Power ha postato uno struggente messaggio social per ricordare la figlia Ylenia Carrisi, in quello che sarebbe stato il giorno del suo 51esimo compleanno. La ragazza, scomparsa misteriosamente nel 1993, è stata dichiarata morta dal Tribunale di Brindisi nel 2014, su richiesta del padre Albano.

Tuttavia Romina non si è mai rassegnata al triste destino, continuando a cercare la figlia. "51 anni fa, Dio mi ha consegnato una bellissima bambina - ha scritto su Instagram -. Le mie braccia di madre non smetteranno mai di desiderarti, i miei occhi non smetteranno mai di cercarti in un mondo che è diventato privo di calore senza di te. Mia Ylenia, non smetterò mai di cercarti…”.

Al post Romina ha affiancato una serie di scatti di Ylenia, da bambina e poi da giovane. “29 novembre 1970 nasceva a Roma la mia primogenita YLENIA... Per 23 anni l'ho vista crescere, cantare, leggere, studiare e poi il drammatico vuoto!!! La Vita ti dà... la Vita ti toglie!!! Resterai sempre nel mio cuore... da sempre pieno di TE. Tuo padre”, ha scritto Al Bano nel ricordare la cara figlia.

