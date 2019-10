“’AD ASTRA’ È STATO UNA TERAPIA PER CAPIRE I MIEI FALLIMENTI” - BRAD PITT A “OGGI”: “LA MIA ESPERIENZA DI VITA HA CERTAMENTE INFLUITO NELLA SCELTA DI FARE IL FILM. DOVEVO COMPRENDERE MOLTE COSE E RIFLETTERE SULLE MIE COLPE, SU COME FARE MEGLIO. LA ROTTURA DI UNA FAMIGLIA È UNA DELLE SITUAZIONI PIÙ DIFFICILI” - “IO PARLO CON ME STESSO E…”

BRAD PITT A «OGGI»: «IL FILM AD ASTRA È STATO LA MIA TERAPIA PER CAPIRE I MIEI FALLIMENTI»

ad astra brad pitt 4

Anticipazione Stampa da “Oggi”

In un’intervista al settimanale OGGI, Brad Pitt racconta come la sua esperienza di vita abbia influito nella scelta di fare il film «Ad Astra»: «Certamente ha influito, dovevo comprendere molte cose: la rottura di una famiglia penso sia una delle situazioni più difficili. Volevo riflettere sulle mie colpe, su come fare meglio, perché non volevo andare avanti così...».

brad pitt beve brad pitt angelina jolie

E facendo il paragone con il protagonista del film, Roy, che sta solo con la sua mente, sull’orlo della follia, dice: «Io parlo con me stesso forse troppo. Quella chiacchiera mentale che dura tutto il giorno e sembra continuare nel sonno. E ti svegli e continua ancora. Bisogna stare allerta: la mente non si ferma mai e ti fa perdere di vista le cose alle quali lavori, che segui o che ami. Controllare la propria mente è una delle sfide più difficili».

