IRENE SOAVE per il Corriere della Sera

Gravemente malata, su una sedia a rotelle, continuamente assistita da una badante o dal figlio Sean: a 87 anni la donna a cui molti hanno attribuito la maligna onnipotenza di sfasciare i Beatles, Yoko Ono, si sarebbe trasformata in una figura fragile. Rifiuta di uscire dal lussuoso appartamento nel Dakota Building, Upper East Side, di fronte al quale il marito John Lennon fu ucciso 40 anni fa e vende un pezzo dopo l'altro il suo patrimonio immobiliare, come se sentisse vicina la fine della sua vita straordinaria.

Lo ha raccontato al New York Post l'amico Elliot Mintz, «portavoce» informale di Yoko Ono e del figlio Sean Lennon. «Sta rallentando». Del resto, ha aggiunto, «Yoko ha 87 anni vissuti come 400».

Da più di un anno Yoko Ono non compare in pubblico, e l'ultima volta - a gennaio 2019 - è stato a un corteo femminista, sulla sedia a rotelle che si è aggiunta agli altri elementi indispensabili di ogni sua uscita, panama nero e occhiali da sole. Sempre in sedia a rotelle ha ritirato la sua ultima onorificenza, il premio annuale della National Music Publishers' Association, nel 2017;

aveva ringraziato «anche la mia malattia, che non smette di insegnarmi». Quale sia, la sua malattia, nessuno della cerchia degli intimi lo fa trapelare: i sintomi noti sono che non cammina se non con un bastone, è costantemente assistita da un'infermiera e «come tutti alla sua età è un po' lenta nel parlare», ha detto Mintz. «Ma è lucida».

Del resto, all'alternarsi di trionfi e tracolli Yoko Ono è abituata dai primi anni della sua vita, iniziata a Tokyo nel 1933: il lato aggressivo del suo carattere, ha raccontato spesso, viene da quando la sua famiglia da ricca si impoverì durante la Seconda guerra mondiale, e lei si trovò, figlia con maniere da principessa di un banchiere e di una pianista, tormentata dai coetanei in campagna.

Le sue opere - Yoko Ono e l'associazione Fluxus di cui era parte furono tra i primi, negli anni 60, a esplorare arte concettuale e performance - erano tanto ammirate da artisti come l'amico Andy Warhol quanto stroncate come «parassitarie» della fama del marito.

E così via. In realtà fu proprio a una mostra di Yoko Ono che lei e Lennon si conobbero nel 1966: un'opera era un muro in cui ogni visitatore avrebbe piantato un chiodo, ma poiché Lennon la stava visitando prima dell'apertura lei non voleva che la inaugurasse; lui le offrì «cinque scellini immaginari per piantare un chiodo immaginario». Questa fu la loro prima conversazione.

E sull'effetto che l'amore tra John e Yoko, che si sposarono nel 1969, ebbe sulle sorti dei Beatles, che si separarono nel 1970, i fan della band tendono alla spietatezza: fu lei, sostengono molti, a fargli provare l'eroina; lei a criticare le canzoni, lei a metterlo contro gli altri a favore di progetti paralleli come la loro Plastic Ono Band;

«essere una Yoko Ono» è diventato un modo di dire, e quando tra il 1973 e il 1975 la coppia si divise temporaneamente in molti gioirono. In quegli anni Yoko Ono era in un altro baratro: il primo marito aveva rapito nel 1971 la loro figlia Kyoko per crescerla tra i fondamentalisti cristiani; Lennon e lei avevano annunciato tre gravidanze tutte fallite, e solo nel 1975 sarebbe arrivato Sean.

All'ultimo compleanno di Yoko Ono, l'87esimo, festeggiato il 18 febbraio scorso nel Bar Wayo dove Sean lo organizza ogni anno, c'erano entrambi. Sean, «che adora sua madre, cena con lei tre volte alla settimana e la porta spesso come guest star nella sua band» (sempre Mintz). Kyoko, che si era messa in cerca della madre solo dopo la morte di Lennon, nel 1980, e ora a 56 anni «è amica di Sean e parte della famiglia».

Con loro una trentina di intimi: Mintz, la cantante Cyndi Lauper, il fondatore di Rolling Stone Jann Wenner. «Una celebrazione in tono minore», riporta il New York Post ; dalla quale Yoko, spente le 87 candeline, è stata comunque l'ultima ad andare via.

