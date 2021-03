“E’ ENTRATA DI TANTO COSI’” – RONALDO SBROCCA DOPO IL GOL CLAMOROSO CHE GLI E’ STATO NEGATO NEI SECONDI FINALI DELLA PARTITA PAREGGIATA CONTRO LA SERBIA E BUTTA LA FASCIA DI CAPITANO A TERRA: “UNA NAZIONE DANNEGGIATA”. DOPO IL GOL REGOLARE NON DATO ALL’OLANDA CONTRO LA TURCHIA QUESTO NUOVO EPISODIO FA CRESCERE IL PRESSING CONTRO LA FIFA PER ADOTTARE LE NUOVE TECNOLOGIE – IL POST DI CR7 E LA RABBIA DELLA STAMPA PORTOGHESE CHE GRIDA AL "FURTO" - VIDEO

Troppa rabbia. Perché nelle qualificazioni mondiali senza tecnologia, vedersi negare il gol vittoria al 93' avrebbe fatto saltare i nervi a praticamente tutti. Cristiano Ronaldo è sbottato, "è entrata di tanto così", ha urlato all'arbitro di Serbia-Portogallo Makkelie, allargando le braccia di mezzo metro. Poi un gesto plateale, per lui insolito: buttare la fascia di capitano a terra. Il rischio era quello di non essere compreso dai suoi tifosi, che però sono compatti con lui.

Al 94', il portoghese della Juventus segna, ma nessuno della terna arbitrale - senza tecnologia - si accorge che il pallone è entrato completamente. Al triplice fischio, Ronaldo getta a terra la fascia di capitano, uscendo visibilmente scuro in volto e furioso con la decisione arbitrale.

"UNA NAZIONE DANNEGGIATA"

Nel post che Ronaldo ha fatto nella notte su Instagram ha cercato di voltare pagina e guardare avanti: "Essere il capitano della squadra portoghese è uno dei più grandi orgogli e privilegi della mia vita. Do sempre e darò tutto per il mio Paese, questo non cambierà mai. Ma ci sono momenti difficili da affrontare, soprattutto quando sentiamo che un'intera nazione viene danneggiata.

Alziamo la testa e affrontiamo subito la prossima sfida! Andiamo, Portogallo!". Sotto migliaia di commenti: moltissimo lo ringraziano, anche per quella protesta, ma c'è chi ribadisce che è "è stato uno dei più grandi furti della storia del calcio", aggiungendo poi "siamo con te capitano!". In mezzo anche qualche juventino, con altri pensieri: "Stai calmo Cris, che abbiamo una qualificazione in Champions da conquistare".

SI GRIDA ALLO SCANDALO

Del resto la stampa portoghese di oggi grida allo scandalo. Il quotidiano A Bola titola "Sem VARgonha", un senza vergogna che fa ovviamente riferimento anche alla discutibile mancanza della Var. E Record strilla "Roubo!", "furto!". Il Paese è in subbuglio, ma il capitano ha già dettato la linea: siamo stati danneggiati, ma ora guardiamo avanti.