“C’ERA UNA GRANDE FIAMMA TRA I CAMPANILI”, LA TERRIBILE PROFEZIA DI VICTOR HUGO - LO SCRITTORE FRANCESE NEL SUO ROMANZO ‘NOTRE DAME DE PARIS’ RACCONTO’ UN INCENDIO IMMAGINARIO NELLA CATTEDRALE: “IL CLAMORE ERA STRAZIANTE, TUTTI GLI OCCHI SI ERANO ALZATI VERSO IL SOMMO DELLA CHIESA…” – VICTOR HUGO CRITICAVA LO STATO DI DEGRADO DI NOTRE DAME NEL ROMANZO CON L'OBIETTIVO DI RIUSCIRE A FAR PARTIRE I NECESSARI RESTAURI PER FERMARNE LA ROVINA

Da www.ilmessaggero.it

victor hugo notre dame

Una descrizione sorprendente dell'incendio della cattedrale di Parigi quello immaginato dallo scrittore francese Victor Hugo nel suo romanzo «Notre Dame de Paris» (1831), descritto con l'incipit: «Il clamore era straziante».

«Tutti gli occhi si erano alzati verso il sommo della chiesa, ciò che vedevano era straordinario. In cima alla galleria più elevata, più in alto del rosone centrale, c'era una grande fiamma che montava tra i due campanili, con turbini di scintille, una grande fiamma disordinata e furiosa di cui il vento a tratti portava via un limbo nel fumo».

Hugo descrisse l'incendio che devastò la cattedrale ancora in questi termini: «Sotto quella fiamma, sotto la cupola balaustrata in tagliata a trifogli di brace, due grondaie fatti a fauci di mostri vomitavano senza posa quella pioggia ardente il cui argenteo scroscio risaltava nell'ombra della facciata inferiore».

notre dame

Lo scrittore francese Victor Hugo criticava aspramente lo stato di degrado della cattedrale di Parigi nel romanzo che gli avrebbe dato il successo eterno, con l'obiettivo di riuscire a far partire i necessari restauri per fermarne la rovina. «Il tempo è cieco e l'uomo è stolto», scrisse. E come monito aggiunse: «Se avessimo il piacere di esaminare una ad una le diverse tracce di distruzione impresse sull'antica chiesa, quelle dovute al tempo sarebbero la minima parte, le peggiori sarebbero dovute agli uomini».

notre dame in fiamme

notre dame in fiamme incendio a notre dame 22 incendio a notre dame 27 incendio a notre dame 55 incendio a notre dame 30 incendio a notre dame 3 incendio a notre dame 39 incendio a notre dame 4 incendio a notre dame 66 notre dame in fiamme incendio a notre dame 71 incendio a notre dame 89 incendio a notre dame 9 notre dame 66 victor hugo notre dame