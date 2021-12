“C’È GENTE CHE TORNA DOPO GIORNI A CASA E GIÀ PRIMA DI APRIRE LA PORTA HA APERTO IL VIDEO PER RIPRENDERE IL FIGLIO, QUANDO MAGARI QUEL POVERO FIGLIO MAGARI MANCO TI RICONOSCE” – PIO E AMEDEO PERCULANO FEDEZ (E TIRANO UNA FRECCIATA ANCHE A GIULIA SALEMI) - IL RAPPER E CHIARA FERRAGNI VENGONO DEMOLITI ANCHE DA ORNELLA VANONI: "MEGLIO LA FELICITA' VERA NON COME I FERRAGNIS”

Pio e Amedeo si sono scagliati contro alcuni noti influencer italiani. Tra i tanti Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ma pure Fedez. "Anche noi usiamo i social, ma per prendere in giro gli altri devi prima prendere in giro te stesso.

C’è gente che torna dopo giorni a casa e già prima di aprire la porta ha aperto il video per riprendere il figlio, il primo pensiero è fare il video quando quel povero figlio magari manco ti riconosce. Io il telefono lo spengo già in macchina per non avere rotture e concentrarmi su di lui", hanno dichiarato i due comici a Super Guida Tv, criticando così il marito di Chiara Ferragni.

La frecciatina a Giulia Salemi

"Ci sono persone che vanno al ristorante per fare un video, che dicono sempre power e parole così. Poi c’è anche chi fa la foto ma solo al dolce, che è quello che costa meno. Poi scrivono che è stata una gran cena per rivendicare uno status che non esiste. È emblematico di come la cultura dell’apparire ci stia sopraffacendo. Si vive per il consenso anche a scapito della verità", hanno aggiunto Pio e Amedeo con chiari riferimenti a Giulia Salemi che usa spesso il termine "power" nelle sue storie di Instagram.

ORNELLA VANONI ATTACCA FEDEZ E CHIARA FERRAGNI: CHE STOCCATA!

Senza troppi peli sulla lingua Ornella Vanoni ha criticato la vita di Fedez e Chiara Ferragni. Rispondendo ad un post di Paolo Stella in cui aveva scritto: “A Natale? Relax. A qualcuno di voi avanza un po’ di Xanax?”, la Vanoni ha replicato così: “Molto meglio naturale, la vera felicità no come i Ferragnis“.

Dunque secondo la cantante i Ferragnez - da lei simpaticamente ribattezzati Ferragnis - non vivrebbero una vera felicità. Non è da escludere che la Vanoni abbia maturato questo pensiero dopo aver visto la serie tv sulla coppia, disponibile da qualche settimana su Amazon Prime. Al momento il rapper e l'imprenditrice digitale non hanno ancora replicato.

