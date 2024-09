“E’ UNA GRAN MINCHIATA ESSERE ANDATA DA BARBARA D’URSO” - GERARDINA TROVATO RITORNA IN TELEVISIONE E VUOTA IL SACCO A "VERISSIMO" ACCUSANDO BARBARELLA DI AVER CONTRIBUITO A COMPLICARE I RAPPORTI GIA’ TESI CON LA MADRE – SANREMO, I MEDICI (“MI HANNO IMBOTTITA DI FARMACI, SONO RIMASTA PARALIZZATA PER 8 MESI”) E I TRE ANNI ALLA CARITAS – “LÌ HO CONOSCIUTO L'UOMO PIÙ IMPORTANTE DELLA MIA VITA”

L’ATTACCO A BARBARA D’URSO

Da notizie.virgilio.it

Nel corso dell’intervista, Gerardina Trovato è tornata a parlare di Barbara D’Urso, che più volte la ebbe ospite delle sue trasmissioni nel 2020.

La cantautrice catanese ha in seguito affermato che “è stata una gran minchi*ta esserci andata. Avevo bisogno di dire molto altro, cose che mi venivano dal cuore. E invece mi è stato impedito”.

A Verissimo, Trovato ha accusato D’Urso di aver contribuito a complicare i rapporti già tesi con la madre, invitata dalla conduttrice assieme al suo avvocato.

Da leggo.it

Gerardina Trovato ritorna in televisione dopo un lungo periodo di assenza. Nel salottino di Silvia Toffanin la cantante ha raccontato la sua storia e la sua verità a Verissimo. Gerardina trema dall'emozione: «Sono felice di aver ritrovato la voglia e il coraggio di salire su palco perché quello che è successo, non mi era mai capitato».

La cantante è apparsa sui social con un video dopo 20 anni, in cui chiedeva ai suoi fan di non abbandonarla perché ha bisogno di amore e oggi, 21 settembre, racconta il suo ritorno e, soprattutto, il motivo della sua assenza.

Cosa è successo da Sanremo in poi

Gerardina Trovato ha raccontato la sua storia, dal '93 con la partecipazione a Sanremo dove ha trovato il successo, ma dopo qualche anno inizia a non stare bene: «Gli artisti veri nascono "iper", iper sensibili, iper vulnerabili e quindi a volte possono succedere delle cose che per tante persone sono stupidaggini e invece un artista sta male. La maggior parte dei medici ha questa cosa per cui appena sentono "artista con successo", pensano che questa persona si droghi, che faccia uso di sostanze, di eccessi, che abbia tutte le malattie psicologiche di questo mondo»

«Mi hanno imbottita di farmaci»

«Avevo fatto il secondo album- prosegue Gerardina - e il dottore dopo che gli ho detto che avrebbe sfondato ha iniziato a darmi una marea di farmaci, ansiolitici, medicine che non so a cosa servissero. Molti artisti sono bipolari, ma io sono mono! Questo medico parlava di disturbi bipolari, che io non ho e mi scrive questa cura. Una mattina volevo scendere dal letto, ma non ce la facevo».

«Paralizzata per 8 mesi»

Poi il tonfo: «Ho provato a scivolare, ma sono rimasta ferma per terra, mi si stava per spezzare la spina dorsale per come ero messa. Ho chiesto aiuto e la mia domestica mi ha aiutata. La diagnosi? Paralizzata per 8 mesi. Muovevo solo il collo, mi davano da mangiare. Non ho detto nulla a mio padre, con me c'era la domestica, la mia migliore amica. Il dottore continuava a darmi medicine, diceva che era colpa dei miei eccessi. Un altro medico? Non l'ho mai pensato, pensavo fosse un momento che dovessi attraversare. Non pensavo fossero le pillole che prendevo. Dopo 8 mesi ho avuto acidosi al fegato, sono andata in ospedale, mi hanno fatta la flebo. Poi è arrivato uno psichiatra intelligente mi ha visitata, mi guardava e mi chiedeva che cosa stessi prendendo, ma io non lo sapevo. Lo psichiatra ha telefonato al medico che ha ammesso il suo errore. Lo psichiatra mi ha dato una nuova cura da continuare a casa, mi ha dato una flebo con qualcosa dentro e mi ha riportato in piedi».

Il medico che le ha prescritto la cura sbagliata non l'ha mai denunciato «Io sono sempre stata lontana dalla denuncia, ho paura di queste cose».

Le accuse a Barbara D'Urso

Con la mamma non c'è mai stato un bel rapporto, causato anche dalle incomprensioni durante la sua partecipazione a Pomeriggio 5 da Barbara D'Urso quando l'avvocato della mamma voleva intervenire. «Se avessi detto che mia mamma mi ha sempre aiutata, lei sarebbe morta felice. Ma non si capiva», ha raccontato.

Gli anni alla Caritas

«Sono stata 3 anni alla Caritas, mi ha salvata. Lì ho conosciuto l'uomo più importante della mia vita. Oggi abito nella mia casa, in un bellissimo appartamento. Mentalmente sto benissimo. Nel 2008 ho avuto una ricaduta perché è successa una cosa talmente forte che mi ha suggestionato e ho avuto una piccola caduta, ma il problema si è risolto e mi sono ripresa».

Gli amici artisti

Poi ha voluto ringraziare alcuni artisti: «Voglio ringraziare Nek che mi sta sostenendo in una maniera allucinante e neanche ci conosciamo. Poi voglio ringraziare Renato Zero, torneremo a cantare la nostra canzone "Eh già" insieme. Poi sogno di poter cantare "Il Cammino" con Eros Ramazzotti uscita nel 2008, nel periodo di quella caduta. Mi ha aiutata tantissimo».

