“L’ITALIA È UN PAESE ROVINATO DA POCHI DEFICIENTI” – ALDA D’EUSANIO VIENE GRAZIATA AL TELEVOTO PER L’ESPULSIONE DAL “GF VIP” E MARIO BALOTELLI SI INCAZZA SUI SOCIAL DOVE, PERÒ, GLI RICORDANO CHE LUI RIUSCÌ A PESTARE UN MERDONE SU DAYANE MELLO IN 5 MINUTI DI OSPITATA (“MI DICEVI FERMATI, FAI MALE”) – I BOLLORI DI MARIA TERESA RUTA: DOPO ALAIN DELON, RIVELA UNA LIAISON CON FRANCESCO BACCINI – LA PROPOSTA DI MATRIMONIO ALLA COATTISSIMA CARLOTTA DELL’ISOLA (IMPALMATA ED ELIMINATA) E… - VIDEO

Arianna Ascione per "www.corriere.it"

Alda D’Eusanio graziata dal televoto

alda d'eusanio 2

«Le parole hanno un peso»: lo si è dovuto ricordare spesso in questa indisciplinata ed eterna edizione del Grande Fratello Vip, da quando (ormai ere geologiche fa) Fausto Leali pronunciò l’offensiva «n-word» a quando a Denis Dosio scappò un intercalare considerato bestemmia, fino alle espressioni irripetibili pronunciate da Filippo Nardi (alle spalle di Maria Teresa Ruta).

In tutti e tre i casi appena citati i concorrenti sono stati squalificati, a volte senza nemmeno pensarci troppo, ma nel caso di Alda D’Eusanio - anche lei incappata nella «n-word» a poche ore dall’ingresso nella Casa - il Gf ha preferito affidare le sorti della concorrente (che si è ripetutamente scusata) al pubblico, che l’ha salvata.

il tweet di mario balotelli contro alda d'eusanio

Subito è esplosa la polemica sui social, e anche Mario Balotelli ha espresso in un tweet tutta la sua delusione per l’esito del televoto: «#gfvip il non senso di un programma visto da tanti è incredibile e far votare la parte non offesa sinceramente ancor di più dimostrazione di un’ignoranza inaccettabile. L’Italia ragazzi come dico sempre è il paese più bello al mondo rovinato da pochi deficienti. Deluso e triste».

Fuga da mamma Fariba

fariba entra nella casa del gfvip

È arrivata al Gf Vip la temibile Fariba (mamma di Giulia Salemi) e tutti hanno iniziato a tremare, in primis Pierpaolo che ha dovuto incontrarla per la prima volta. Durante la presentazione ufficiale tra genero e suocera Elisabetta Gregoraci - forse pensando di non essere inquadrata - ha approfittato del momento per fare una puntatina in bagno ma è stata pizzicata da Alfonso Signorini che (come per qualsiasi cosa che riguarda i Prelemi) non poteva non coinvolgerla per l’ennesima volta.

maria teresa ruta

Uniti più che mai

Da quando venerdì scorso Andrea Zenga ha incontrato dopo anni di lontananza il padre Walter nella Casa il fratello Nicolò ha in più occasioni espresso pubblicamente il suo supporto. Lunedì sera ha avuto modo di ribadirgli la sua stima e il suo affetto di persona: «Io e te siamo una cosa sola, non esiste uno che scavalca l’altro, è come se io fossi qui dentro con te. Siamo tutti orgogliosissimi di te, sei una forza veramente, non te ne rendi conto». Più cauto invece il commento sull’atteggiamento tenuto dall’ex portiere durante il faccia a faccia: «Io e Andrea ragioniamo nello stesso modo. Da un lato ho apprezzato lo slancio. Avrei sperato in un atteggiamento diverso ma voglio dare il beneficio del dubbio e concentrarmi sull’apprezzare il gesto».

samantha de grenet carlotta dell'isola e giulia salemi

Carlotta, Nello e la proposta di matrimonio

Poco prima di uscire dalla Casa, perché eliminata al televoto, Carlotta Dell’Isola ha ricevuto la sorpresa che tanto agognava: la proposta di matrimonio da parte del suo fidanzato Nello (con cui qualche mese fa ha partecipato a Temptation Island). Il reality evidentemente ha fatto bene alla coppia, ma vista la vicinanza delle due partecipazioni televisive Carlotta deve aver fatto un po’ di confusione (ammazzando il romanticismo): «Ti manco? Che stai facendo? Lavoro e casa…sei sicuro? Sai che io scopro tutto». Forse si credeva ancora al falò di confronto.

Sotto questo sole

«Non pensare di cavartela così, mettiti comoda». Continua la saga gossip legata a Maria Teresa Ruta (che ormai, si è capito, è garanzia di confronti in diretta e strascichi in altre tramissioni tra conferme e altre versioni dei fatti): Signorini è riuscito, con parecchia insistenza, a portare sotto la luce dei riflettori il nome di un altro vecchio flirt (ormai «caduto in prescrizione» dato che i fatti risalgono a più di 15 anni fa).

FRANCESCO BACCINI

Si tratta di Francesco Baccini, che Maria Teresa frequentò quando era ancora single, prima di incontrare il suo attuale marito Roberto Zappulla: «Quell'anno era molto deluso perché aveva preparato un pezzo per Sanremo e non era stato scelto. Era molto giù e l’ho invitato a vedere il Festival a casa per tirarlo su di morale».

FRANCESCO BACCINI 1

alda d'eusanio al 'gf vip' 1 dayane mello e tommaso zorzi tommaso zorzi fariba entra nella casa del gfvip 1 alda d'eusanio al 'gf vip' 3 alda d'eusanio 1 niccolo' zenga andrea zelletta giulia salemi giulia salemi 1