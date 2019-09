PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA LA TECNOLOGIA DEEPFAKE

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/il-fuorionda-di-matteo-renzi_59895.shtml

Questa sera a #Striscia un fuorionda esclusivo! È lui o non è lui? Certo che non è lui >> https://t.co/EHD0R8lVeG pic.twitter.com/oR0AwYNlSi — Striscia la notizia (@Striscia) 23 settembre 2019

Simone Pierini per leggo.it

Un fuorionda che avrebbe dell'incredibile quello mandato in onda lunedì sera da Striscia la Notizia. Il protagonista è, o meglio dire sarebbe, Matteo Renzi. Il suo volto, il corpo, il viso che si muove seguendo le parole. I gestacci con insulti al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al segretario del Pd Nicola Zingaretti e, infine, anche al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «Dovevi vedere la faccia di Conte quando gli ho detto che me ne andavo; Zingaretti… ma per carità, dai», dice Renzi che, in realtà, non è lui. Questo perché si tratta di un innovativo sistema basato sull'intelligenza artificiale chiamato "DeepFake".

A svelare il "gioco di prestigio" televisivo è proprio Striscia la Notizia che in una nota apparsa sul sito ha spiegato la tecnologia utilizzata. «Striscia la Notizia - si legge - ha implementato tale processo in cui converge il lavoro di professionisti della scrittura autoriale, della recitazione, della produzione di audiovisivi, della post-produzione e della matematica: il Tg satirico di Antonio Ricci ha raggiunto quindi un risultato televisivo, per ora, unico e irripetibile al mondo».

«È lui o non è lui? Certo che non è lui», twitta la trasmissione di Antonio Ricci che ieri ha aperto la nuova stagione. «Ieri Striscia la notizia ha inaugurato la 32esima stagione con una grande vittoria - ha dichiarato in una nota Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5 in una nota Un risultato che, ancora una volta, celebra l'immenso genio di Antonio Ricci, deus ex machina di questo unicum televisivo, capace ogni giorno di creare un programma sempre vivo e di altissima qualità, tassello fondamentale al successo del dato di prime time di Canale 5. Grazie a lui, agli strepitosi Ezio Greggio e Michelle Hunziker, alle Veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, reduci dal grande successo estivo di Paperissima Sprint, e a tutto il team produttivo», ha concluso Scheri.

ANZALDI (IV), “AUTORITÀ METTANO PALETTI SU DEEP FAKE NEWS”

Da primaonline.it

“Ricci e la sua trasmissione sono come sempre all’avanguardia e ci hanno fatto conoscere per primi in italia il fenomeno della Deep fake news. Adesso però conosciuto il fatto, sarebbe opportuno, anzi è doveroso, che le autorità competenti mettano dei paletti per capire cosa si può fare e dove non si può andare oltre”. E’ quanto dichiara il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, in un’intervista al sito “Affaritaliani.it”, a proposito del falso fuorionda di Matteo Renzi creato con l’intelligenza artificiale e andato in onda nella prima puntata di “Striscia la notizia”.

“Era già successo un caso simile qualche tempo fa – prosegue Anzaldi – con uno scherzo al presidente della Corte costituzionale, Valerio Onida, vittima grazie ad un artifizio tecnologico, che in pratica fotocopia il tono della voce, di un grave scherzo della redazione della Zanzara che creò parecchi danni di immagine tanto da ipotizzare reato di sostituzione di persona, tipologia di reati ‘che, in quanto – delitto contro la pubblica fede – sono illeciti’ come ci ricorda l’ex presidente della Consulta”.

