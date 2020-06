“C’È DI PIÙ OLTRE AL CALCIO, LO SO MEGLIO DI CHIUNQUE ALTRO” – DOPO LA MADRE NAINGGOLAN PERDE ANCHE LA NIPOTE 25ENNE A CAUSA DEL CANCRO. E LA MOGLIE CLAUDIA STA COMBATTENDO CONTRO UN TUMORE: “SONO TORNATO A CAGLIARI SOPRATTUTTO PER LEI. HA I SUOI GENITORI QUI, I SUOI AMICI, I POSTI A LEI CARI. DOVREMO ASPETTARE LA CHEMIOTERAPIA PER ASSICURARCI CHE NON CI SIANO COMPLICAZIONI…”

“Ogni giorno continuo a pensare:” Radja, fai quello che lei voleva che facessi”. Nainggolan ha perso la madre e la nipote a causa del cancro. La moglie Claudia sta combattendo contro un tumore. HLN ricostruisce insieme a lui le tappe più dolorose della sua vita, a partire proprio dalla scomparsa della mamma (Lizy Bogaerts). “Dover perdere la cosa più preziosa della tua vita è difficile”. Si è tatuato la data della morte di sua madre, il 18 ottobre 2010, nella parte bassa della schiena. Quando le hanno diagnosticato il cancro in ospedale era terminale e le hanno dato tre mesi di vita. “Questo non può essere vero.”

Tutto è crollato. La madre gli ha chiesto di occuparsi della famiglia. “Non voglio deluderla”, raccontava tempo fa Nainggolan. “La cosa peggiore è che non mi ha mai visto giocare a calcio con la nazionale belga. Sarebbe stata molto orgogliosa di me. E poi non ha conosciuto le mie due figlie. Racconto spesso ad Aysha di mia madre. Voglio che sappia chi era e che cosa rappresentava per me. Aveva solo cinquantacinque anni: così giovane. Comunque, c’est la vie, giusto? È qualcosa che devi semplicemente affrontare.”

Il padre

A suo modo, Nainggolan ha affrontato la perdita. Il 31 ottobre, 13 giorni dopo la sua morte, ha segnato un gol. “Era morta solo di recente”, ha raccontato. “Non ero obbligato a giocare. È stato un momento difficile. Tutto è venuto fuori. È stato il mio primo gol in Serie A. Un gol per lei e un gol che sarà sempre legato a lei.” La madre è stata per Radja e la sorella Rania più che un punto di riferimento. Da un giorno all’altro il padre se ne è andato. “È tornato in Indonesia senza lasciare un indirizzo”, ha detto Nainggolan. “Quello che ha lasciato alle sue spalle è stata una montagna di debiti, che ci ha messo nei guai. Ero troppo arrabbiato per andare a trovarlo. Non mi è mai mancato.”

LA STRADA MENO OVVIA

Il calcio gli poteva dare una prospettiva. All’età di diciassette anni scelse il percorso meno ovvio. Nel 2015 ha firmato un contratto per 1.400 euro al mese con il Piacenza, in serie B. “Quelli erano ” tonnellate di soldi “. Ora non sembra molto, ma quando ho ottenuto quel contratto, ho subito detto: “Me ne vado”. Per aiutare la mia famiglia. Quello che potevo permettermi l’ho dato a loro. All’inizio avevo molta nostalgia di casa. Dopo sei mesi, volevo tornare a casa. Ma mio fratello maggiore mi disse: “Se osi tornare, ti rompo le gambe” (Ride) Sapeva che avrei potuto farcela.”

“Penso di aver completato un percorso fantastico. Sono fiero di me stesso. Perché l’ho fatto a piccoli passi e con molto lavoro. Non sono mai stato quel “bambino prodigio”: non ero una di quelle promesse da tenere d’occhio. Non ero molto apprezzato. Non ho giocato prima con Standard o Anderlecht, ho fatto io. Ho preso una strada diversa rispetto ai calciatori che erano “grandi talenti” sin dalla tenera età. Mi fa capire che non sono solo qui. Ho imparato molto dal mio percorso, anche per collocare altre cose. C’è di più nella vita oltre al calcio. Lo so meglio di chiunque altro.”

CAGLIARI, PER AMORE

Nainggolan è tornato in pista. Gioca a calcio – in prestito – a Cagliari. Una scelta consapevole. Una scelta per amore.

Il suo matrimonio con Claudia Lai ha superato crisi, gossip e discussioni, ma in tempi difficili Nainggolan ha deciso risolutamente di starle accanto. “Questo è un momento specifico e difficile della nostra vita”, ha detto Nainggolan. “Claudia è forte. Coraggiosa. Fa del suo meglio per camuffare le proprie emozioni nel miglior modo possibile. Cerca di comportarsi il più normalmente possibile, soprattutto in presenza delle nostre figlie. La perdita di capelli da chemio è uno dei momenti più difficili per una donna.

Sono tornato a Cagliari soprattutto per lei. Ha i suoi genitori qui, i suoi amici, i posti a lei cari. In quelle circostanze si riesce a combattere meglio. Dovremo aspettare la chemioterapia per assicurarci che non ci siano complicazioni. Cerco di esserci di più per i bambini. Non è sempre facile perché a volte siamo a casa senza di lei (…) È importante che loro non soffrano troppo “.

Nel frattempo, Claudia sta migliorando. E nel frattempo il coronavirus è un pericolo, soprattutto per le persone immunodepresse come lei: “Lei evita gli ospedali. Ci sono liste di attesa che ti dicono quando puoi andare. Faccio la spesa, ad esempio, e sono a rischio. Perché sto uscendo. Quando torno a casa, temo di poterla infettare, ma sono attento e penso che tutto sia andato bene. Claudia ha già attraversato il periodo più difficile, ora si tratta principalmente di mantenersi. Il tempo ci mostrerà se avrà finalmente risolto. Ma le cose stanno andando nella giusta direzione al momento.”

