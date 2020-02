“E’ STATO UN CATTIVO ESEMPIO ENTRARE NELLA ZONA ROSSA…” - A “PIAZZAPULITA”, IL VIROLOGO ANDREA CRISANTI ACCUSA SELVAGGIA LUCARELLI E IL SUO SERVIZIO DALLE AREE FOCOLAIO IN LOMBARDIA: “CREDO SIANO ZONE CHE DEBBANO ESSERE CONTROLLATE. MI SORPRENDO CHE LA GIORNALISTA CI SIA ENTRATA…” - FORMIGLI INTERVIENE: “MI DISSOCIO, I GIORNALISTI VANNO A FARE IL LORO LAVORO…”

Da www.liberoquotidiano.it

SELVAGGIA LUCARELLI - ANDREA CRISANTI

Negli ultimi giorni, per TPI - il sito di cui è stata recentemente nominata responsabile di cronaca e spettacoli -, Selvaggia Lucarelli ha realizzato un reportage dalle zone rosse del coronavirus. Non solo zona Paolo Sarpi a Milano, dove la giornalista e blogger abita, ma anche le aree del focolaio in Lombardia. Una scelta che è stata contestata con veemenza a PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli su la7, la puntata è quella di giovedì 27 febbraio. Ospite in collegamento c'è proprio la Lucarelli, ad attaccarla al contrario è il virologo Andrea Crisanti: "Un cattivo esempio entrare nella zona rossa", afferma rivolgendosi alla Lucarelli.

"Penso che le zone rosse debbano essere controllate. Mi sorprendo che la giornalista ci sia entrata, obiettivamente non è un buon esempio - ha ribadito -. Comunque bisogna far differenza tra zone rosse e zone in cui non ci sono casi. Permettere a questo virus di diffondersi lo pagheremmo per anni". Parole, quelle di Crisanti, che hanno scatenato la reazione di Formigli: "Mi dissocio dalla sua considerazione sulla Lucarelli. I giornalisti vanno a fare il loro lavoro, con senso di responsabilità, a raccontare le cose", ha risposto.