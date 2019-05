“L’UNITÀ NON AVEVA BISOGNO DI FAVORI, PERCHÉ UN DIRETTORE IN CARICA CE L’AVEVA GIÀ, BELPIETRO SI E’ RESO PARTE DI UN’OPERAZIONE OPACA” – LA REPLICA DI BIANCA DI GIOVANNI E DEL CDR DEL QUOTIDIANO A MUGHINI – GIAMPIERO: NON CREDO CHE LA FIRMA DI MAURIZIO BELPIETRO FOSSE UN COMPLOTTO AI DANNI DELLA VOSTRA IMMAGINE. LO FOSSE, MI SAREI SBAGLIATO ALLA GRANDE…”

giampiero mughini

1. LA VERSIONE DI MUGHINI

2. BIANCA DI GIOVANNI

Caro collega Mughini, qui se c’è un analfabeta forse sei tu. L’Unità non aveva bisogno di favori, perché un direttore in carica ce l’aveva già. Aveva già firmato il numero unico dell’anno scorso, stava facendo una trattativa per riaprire da un anno, e (guarda un po’) ha anche scelto le persone da richiamare dalla cig per fare il giornale e confezionato quel numero con loro. Dunque, Belpietro non ha fatto un favore a noi, ma si è reso parte di un’operazione opaca, che danneggia il giornale e non rispetta la sua storia. Aspettiamo le sue scuse.

bianca di giovanni

Grazie

Bianca Di Giovanni

MARIA ANNUNZIATA ZEGARELLI

Caro Mughini, a proposito dell’analfabetismo dei redattori e della redattrici de L’Unità solo qualche chiarimento. A volte l’ignoranza dei fatti porta ad essere precipitosi, quindi un consiglio: è sempre meglio informarsi prima di emettere sentenze. L’Unità non aveva bisogno di un direttore responsabile (tanto meno di Maurizio Belpietro) che la salvasse dalla decadenza perché un direttore responsabile c’era: Luca Falcone. Lo stesso direttore che ha firmato il numero speciale dello scorso anno, lo stesso direttore che è sempre stato presente in questi dieci mesi al tavolo della trattativa che va avanti con le rappresentanze sindacali e l’azienda.

maurizio belpietro direttore del quotidiano la verita (1)

Lo stesso direttore che ha presentato e firmato un piano editoriale in questi giorni al vaglio del ministero del Lavoro perché l’editore intende far tornare in edicola il quotidiano a costo di pesanti tagli dell’organico. Lascio a te le conclusioni, certa che il tuo acume non ti tradirà. Per qualunque dubbio puoi chiamare il Cdr di cui faccio parte.

Maria Annunziata Zegarelli

LA CONTROREPLICA DI MUGHINI

giampiero mughini

Mail di Giampiero Mughini a Dagospia

Carissimi redattori e redattrici dell’ “Unità”. In effetti mi sorprende quanto voi mi raccontate a proposito del direttore responsabile che avevate senz’altro e che aveva tutto il diritto di restare tale. E comunque non credo che la firma di Maurizio Belpietro - il quale mi risulta non ha modificato di una virgola gli articoli del numero unico del vostro giornale - fosse un complotto ai danni della vostra immagine. Lo fosse, mi sarei sbagliato alla grande. Beninteso non per questo capirei di che razza di complotto si sia tramato. Forse è solo la pazzia dei tempi che viviamo

