“L’UOMO? NON LO SO, C’HA QUESTA COSA CHE SI INGRANDISCE, ANCORA NON L’HO CAPITO” – MOMENTI DI IMBARAZZO A “OGGI È UN ALTRO GIORNO”: ROSALINDA CELENTANO PARLA DELLE SUE STORIE D’AMORE CON UOMINI E DONNE E DICE CHE IL PENE LE FA PAURA: “NON LO CONTROLLO, QUINDI È MEGLIO LASCIARLO LÌ: RIPOSO!. L’UOMO LO PARAGONO ALLA TERRA” – IL RAPPORTO CON IL PADRE ADRIANO: “È STATO ASSENTE. ERA MOLTO GIOVANE E DISTRATTO DAL LAVORO” – LA DIPENDENZA DALL’ALCOL: “ALL’INIZIO MI HA SPINTO…”

Scatta l'imbarazzo per Serena Bortone, che in studio ha come ospite Rosalinda Celentano (figlia del grande Adriano Celentano e Claudia Mori). La Celentano parla a Oggi è un altro giorno su Rai 1 delle sue storie d’amore con uomini e donne, confessa di averne avute più con donne che con uomini. Ma per fare chiarezza utilizza una metafora abbastanza spinta che mette, forse, in difficoltà la Bortone. “L’uomo… Tendenzialmente lo paragono più alla terra. È più… Non lo so poi c’ha questa cosa che mi spaventa un pochino, questa cosa che rimane…che si ingrandisce, ancora non l’ho capito…Non lo controllo, quindi è meglio lasciarlo lì: riposo!”, dice la Celentano.

Poi Serena Bortone commenta la gaffe dell'attrice così: “Allora quando muori ti aspetto”. Ma l'ospitata della Celentano è ricca di spunti: una chiacchierata in cui la figlia di Celentano e la Mori si racconta senza filtri. “Temo la morte. Io ho sempre avuto come compagna lei per molti anni", dice. Svela anche di aver superato, e vinto, la dipendenza dall'alcool. “All’inizio mi ha spinto l’amore che avevo nei confronti delle persone che mi circondavano, ma non basta. Deve partire da te ed io continuo. Non è che finita, è un processo che continua finché si è in vita, poi quando morirò…te lo farò sapere", continua.

La confessione che fa il giro della Rete arriva quando Rosalinda parla di suo padre Adriano. “È stato un padre assente”, svela. Era molto giovane come mamma ed essendo un artista era molto distratto dal lavoro.”

