“SALVINI NON MI PIACE, IL SUO COMPORTAMENTO SUL TEMA DEI MIGRANTI È DISSOLUTIVO” – “DA LAPO DICHIARAZIONI STUPEFACENTI” – LA REPLICA DA RIDERE DELL'EX MINISTRO ALLA CRITICA DEL NIPOTE DELL'AVVOCATO - LAPO A PALERMO PER IL PROTOCOLLO D’INTESA CON LA CROCE ROSSA SI E' ANCHE DICHIARATO "A FAVORE DELLE ONG, PERCHÉ..."

Da www.lastampa.it

lapo elkann 19 lapo elkann 6

«Non mi piace Salvini, non mi piace il suo comportamento sul tema dei migranti perché lo reputo dissolutivo e non costruttivo. Poi ognuno è libero di avere le proprie opinioni». Parole di Lapo Elkann, a Palermo, per la firma di un protocollo d'intesa con la Croce Rossa italiana. «La Sicilia – ha detto l’imprenditore – è la terra di accoglienza più importante che c'è in Italia, di quelli che io chiamo nuovi italiani.

lapo elkann 5

La bontà d'animo dei siciliani è molto forte, ma la Sicilia è anche la terra che soffre di più per gli approdi, è quella che è meno aiutata e meno sostenuta dall'Europa. Sono a favore delle Ong, perché portano aiuto al prossimo e la realtà dei fatti è che ce n'è bisogno. Ma credo anche che la Sicilia debba essere aiutata, non solo dall'Italia ma anche dall'Europa che dovrebbe fornire supporto a quest'isola».

salvini

Telegrafico – e chiaramente provocatorio – il commento del leader della Lega alle parole di Elkann: «Da Lapo Elkann – replica Salvini – dichiarazioni stupefacenti».

SALVINI

Da www.liberoquotidiano.it

"Da Lapo Elkann dichiarazioni stupefacenti". Risponde così, Matteo Salvini, ai giudizi piuttosto duri rilasciati dal rampollo Agnelli a proposito del leader della Lega e i migranti. E il riferimento caustico e velenoso dell'ex ministro degli Interni ai noti guai privati del nipote dell'Avvocato non può essere casuale.

lapo elkann 1

"Da essere umano non mi piace l'atteggiamento di Salvini, credo che sia un comportamento distruttivo se devo dire la mia. Ognuno è libero di avere delle opinioni, ma penso che quando c'è un bisogno o una necessità ci vuole un processo costruttivo attorno", ha spiegato Lapo nel corso di una conferenza stampa nella sede del comitato regionale della Croce Rossa Italiana, a Palermo, per presentare un protocollo d'intesa per la realizzazione di interventi a favore dei soggetti in stato di fragilità con riferimento ai minori e al territorio della Sicilia.

lapo elkann 2 lapo elkann e laila 2 lapo elkann 7 lapo elkann 1 juve napoli lapo elkann 17