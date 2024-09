“SANGIULIANO È CADUTO SULLA FIGA PERCHÉ NON È PRATICO, NON È ESPERTO DELLA MATERIA” - A “LA ZANZARA” VITTORIO FELTRI SCATENATO NON LASCIA, ANZI RADDOPPIA, DOPO AVER DETTO: “IL MINISTRO SI È FATTO FOTTERE DALLA PUCCHIACCA” - “MARIA ROSARIA BOCCIA SI È OFFESA CON ME PER LA PAROLA ‘PUCCHIACCHIA’? È UN TERMINE AFFETTUOSO. QUANDO PORTI UNA DONNA A LETTO NON LA PUOI PORTARE IN UFFICIO, LE DONNE CONFONDONO L’UFFICIO CON IL LETTO E PRETENDONO DI COMANDARE” - L'ATTACCO A FORZA ITALIA (“È LA SUCCURSALE DEL PD”) E A GASPARRI (“QUANDO LO VEDO CAMBIO CANALE”) – VIDEO

VITTORIO FELTRI SU SANGIULIANO A LA ZANZARA

Da “La Zanzara" – Radio24

VITTORIO FELTRI SUL CASO SANGIULIANO BOCCIA

“Sangiuliano è caduto sulla figa perché non è pratico. Non è esperto della materia. Come chi non guida mai la macchina: può sbandare e fare guai”. “Si è fatto intortare da questa ragazzotta, dalla pucchiacchia. Lo ribadisco, è un termine che mi piace. a me piace questa parola napoletana, è una parola bellissima come la figa”.

Torna in grande forma il re del politicamente scorretto, Vittorio Feltri a La Zanzara su Radio 24: “La Boccia si è offesa con me per la parola pucchiacchia, e allora? Deve capire che è un termine affettuoso”. “L’ho conosciuta a cena con lui. Parlava poco. Ho pagato io, chi altri doveva pagare?”. “Sangiuliano lo conosco bene, ma conosco anche la figa. Una cosa del genere a me non poteva capitare. So quali danni può procurare e sono molto prudente”.

“Non avrei mai pianto al Tg1, mi sarei fatto una risata”. “La moglie? Lo perdonerà. Mia moglie avrebbe dovuto abbandonarmi almeno cento volte per tutte le volte che ho diversificato...” “Quando porti una donna a letto non la puoi portare in ufficio, lasciala nel letto. Le donne confondono l’ufficio con il letto e pretendono di comandare. La sera quando torni gli dai un colpo o due e buonanotte. Lei non deve mettere becco, invece la Boccia…”.

giuseppe cruciani a la zanzara - radio 24

Torna per la prima puntata della stagione della Zanzara su Radio 24 il maestro del politicamente scorretto, Vittorio Feltri che parla a ruota libera partendo dal caso Boccia-Sangiuliano: “Conosco Sangiuliano e conosco anche la figa, so anche quali danni può procurare quindi sono molto prudente o meglio, lo sono stato in passato, ormai ho chiuso bottega.

Il punto è che Sangiuliano essendo ancora in età scopabile si è lasciato intortare da questa ragazzotta che per altro ho avuto modo di conoscerla, siamo andati a pranzo insieme e c’era anche Sangiuliano, lei non ha parlato molto. Il conto l’ho pagato io, pago sempre io chi volete che paghi!”.

vittorio feltri

Mi risulta che la Boccia si sia offesa perché hai usato il termine pucchiacca: “A Napoli si dice così per dire figa, la parola è usata in termini affettuosi e lei da napoletana dovrebbe saperlo. A me piace la pucchiacca, viva la pucchiacca, lo grido!”.

E ancora: “Non capisco la gente che si è scandalizzata su una cosa che nel 90% dei casi capita a tutti gli uomini cioè intortarsi per la figa. Certo Sangiuliano è caduto in questa cosa perché non è pratico, come chi non guida mai la macchina, può sbandare e fare guai. Ha conosciuto poco la materia, si è occupato di cultura e di altro e si è fatto intortare. A me non è mai accaduto perché mi sono allenato fin da piccolo.”

maurizio gasparri la zanzara

Poi una delle ultime massime feltriane: “Quando porti una donna a letto non la puoi portare in ufficio, perché le donne confondono l’ufficio con il letto e pretendono di comandare. La sera quando torni gli dai un colpo o due in base alle tue capacità e buonanotte. Lei non deve mettere becco e in questo caso la Boccia ha messo altro che il becco.”

E sul pianto dell’ormai ex ministro Sangiuliano al Tg1: “Non lo avrei fatto e avrei risposto con una risata. Fossi nella moglie di Sangiuliano non mi incazzerei ma perché io sono portato al perdono e credo che la moglie lo perdonerà. Mia moglie avrebbe dovuto abbandonarmi almeno 100 volte per ogni volta che ho diversificato. Può capitare un momento di distrazione ma a tua moglie vuoi bene lo stesso.”

Poi l’attacco a Forza Italia: ormai è diventata una succursale del PD, come fosse il partito dei diritti. Uno dei dirigenti è Gasparri, ogni tanto lo vedo in televisione e cambio canale perché mi sta sulle palle.”

Maria Rosaria Boccia GENNARO SANGIULIANO GIUSEPPE CRUCIANI

Poi la polemica sull’omicidio di Sharon Verzeni: “Ho detto che è stata uccisa da un negro e mi hanno attaccato. Ma è un dato di fatto che sia negro, non è colpa mia. Nella cronaca se il criminale è di Napoli lo diciamo se è di Bolzano pure e quindi se è negro va detto. È nato in Italia ma è pur sempre un neger, viva i negri!”.

Infine un pensiero all’amico Oliviero Toscani (affetto da amiloidosi): “Lo conosco bene e siamo in buonissimi rapporti, il fatto che lui chieda l’eutanasia dimostra intelligenza, non è giusto soffrire e se fossi in una situazione critica come la sua andrei in Svizzera. Non ho ancora dato disposizioni perché non mi sento in punto di morte.”

vittorio feltri parla napoletano 2 GENNARO SANGIULIANO IN VERSIONE FRATE - MEME giuseppe cruciani de la zanzara vittorio feltri beve champagne in ospedale dopo l operazione per un tumore ai polmoni vittorio feltri chiara beria di argentine camilla baresani varini mara venier melania rizzoli vittorio feltri GENNARO SANGIULIANO - VIGNETTA DI ROLLI gennaro sangiuliano e maria rosaria boccia al parco di ercolano vittorio feltri melania rizzoli vittorio feltri contro forza italia 5 GENNARO SANGIULIANO INTERVISTA AL TG1 - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA GENNARO SANGIULIANO - MARIA ROSARIA BOCCIA - VIGNETTA DI ELLEKAPPA affaire gennaro sangiuliano - maria rosaria boccia su giornale rnd VITTORIO FELTRI