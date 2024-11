“SANREMO? UNO SCOMMETTIFICIO. NON MI SONO MOLTO DIVERTITO”. CARLO VERDONE, OSPITE DI FABIO FAZIO A “CHE TEMPO CHE FA”, RICORDA LA SUA ESPERIENZA DA GIURATO AL FESTIVAL NEL ’99 E LE SPACCATURE NELLA GIURIA - TUTTI MI CHIEDEVANO PER MOTIVI DI SCOMMESSE: “CHI VINCE?”. ALLA FINE TRIONFÒ ANNA OXA. MORRICONE DISSE: “CHI DI VOI HA TRADITO?”. E IO RISPOSI…” – VIDEO

“Sanremo? Non mi sono molto divertito”. Carlo Verdone, ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, ricorda la sua esperienza da giurato al Festival nel ’99: “Una lite continua, chi la pensa in un modo, chi un’altra”. L’attore e regista romano rammenta le spaccature della giuria. Lui apprezzava la canzone di Vanoni-Gragnaniello, il maestro Ennio Morricone era schierato per i Quintorigo. Alla fine vinse Anna Oxa. “Secondo noi non doveva vincere lei e Morricone disse: “Chi di voi ha tradito?”. E io risposi? “Nessuno. No, non ero io il traditore…”. Tutti mi chiedevano per motivi di scommesse: “Chi vince?”. Al Festival c’era tutto uno scommettificio sotto…”

VITA DA CARLO - TERZA STAGIONE - CARLO VERDONE VITA DA CARLO - TERZA STAGIONE - CARLO VERDONE VITA DA CARLO - TERZA STAGIONE - CARLO VERDONE