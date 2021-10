“SARÀ COLPA DEI TROPPI EXIT POLL CLANDESTINI GIRATI NELLE ULTIME 24 ORE?” - WHATSAPP, FACEBOOK E INSTAGRAM SONO AL MOMENTO FUORI SERVIZIO – MIGLIAIA DI UTENTI COME AL SOLITO SI SONO RIUNITI SULL'UNICO SOCIAL SOPRAVVISSUTO, TWITTER, PER SEGNALARE IL DISAGIO E PRENDERE PER IL CULO IL BLACKOUT – AL MOMENTO NON È ARRIVATA ALCUNA SPIEGAZIONE UFFICIALE DEL DISSERVIZIO…

Da www.ilmessaggero.it

Facebook, WhatsApp e Instagram down, problemi per i social di Mark Zuckerberg. Crollo improvviso per le tre piattaforme più diffuse tra gli utenti sul web. «Sorry, something went wrong», è la scritta apparsa su Facebook. Stessa sorte per Instagram con il feed che non si aggiorna e WhatsApp che al momento risulta bloccato.

Facebook, WhatsApp e Instagram down: cosa succede

La notizia si è diffusa velocemente attraverso Twitter con numerosi utenti che hanno segnalato il disagio. Gli hashtag #whatsappdown, #instagramdown e #facebookdown sono volati subito in cima alle ricerche. Non è ancora chiaro cosa sia successo. Al momento dall'azienda non è arrivata alcuna spiegazione.

