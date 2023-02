“SAREBBE UN DISSERVIZIO PROPORRE AGLI SPETTATORI UNA TV DA TERZO MONDO” – FERMI TUTTI: PIER SILVIO BERLUSCONI, PER SPIEGARE PERCHÉ HA DECISO DI NON “SPEGNERE” MEDIASET DURANTE SANREMO, È COSTRETTO AD AMMETTERE CHE PER 20 ANNI IL BISCIONE HA FATTO UNA SCELTA SBAGLIATA: “UN VALORE AGGIUNTO FORNIRE AL PUBBLICO UN’ALTERNATIVA DI VISIONE: NON IMPORTA QUANTO FAREMO, CHE SIA IL 5, IL 10 O IL 15%” – PENSARE CHE SOLO NEL 2017 MARIA DE FILIPPI VENNE SPEDITA GRATIS SUL PALCO DELL’ARISTON…

Estratto dell’articolo di Renato Franco per il “Corriere della Sera”

Pier Silvio Berlusconi festeggia la crescita digitale di Mediaset (quasi quintuplicati i numeri dei video visti al giorno, che oggi sfiorano i 10 milioni e 500 mila; più che raddoppiato il tempo speso per guardarli, che arriva a 1 milione e 300 mila ore quotidiane), ma a tenere banco è Sanremo perché quest’anno Mediaset ha deciso di rimanere accesa anche durante la settimana del Festival.

«Dimenticherei la parola contro-programmazione — spiega Pier Silvio Berlusconi —, Mediaset non è contro Sanremo ma abbiamo deciso di non mettere in atto un disarmo assoluto come è avvenuto negli ultimi 20 anni […] «L’andamento positivo della raccolta pubblicitaria durante i Mondiali di calcio (trasmessi dalla Rai) ci ha dimostrato che in questa fase di mercato gli eventi in onda sulle reti concorrenti poco incidono sui ricavi pubblicitari della nostra programmazione. […] anche se c’è Sanremo sarebbe un disservizio proporre agli spettatori una tv da Terzo Mondo. Il Festival fa il 60% di share? C’è comunque un 40% che non lo guarda e ha voglia di seguire altro».

In onda andranno regolarmente il Grande Fratello , Le Iene e soprattutto al sabato, contro la finale del Festival, C’è posta per te condotto da quella stessa Maria De Filippi che nel 2017 — in piena pax televisiva — andò, gratis, sul palco del Ariston al fianco di Carlo Conti: «Ringrazio Maria per questo atto di coraggio.

«Non importa quanto faremo, che sia il 5, il 10 o il 15%». E che il clima sia cambiato lo dimostra anche che Striscia la notizia ha deciso di mandare il suo inviato più ispido, sarcastico e corrosivo (Enrico Lucci) a seguire il Festival dopo anni di silenzio. L’ad di Mediaset non si sottrae nemmeno al caso che anima queste giornate politiche. Il video di Zelensky a Sanremo. Sì o no?

A favore o contro? «Per la Rai è una bella gatta da pelare, è difficile decidere quando una richiesta del genere ti arriva direttamente dallo stesso leader ucraino; da editore non posso dire che la Rai non può farlo andare. Da cittadino che paga il canone però preferirei di no: mi sembra da parte di Zelensky una ricerca di visibilità che mi turba; c’è un conflitto in ballo, quello di Sanremo non mi sembra il contesto adatto».

