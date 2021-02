“SCUSACI, BRITNEY” - ARRIVA IL DOCUMENTARIO CHE SERVE A UN PO’ DI VIP A PULIRSI LA COSCIENZA DOPO AVER CONTRIBUITO A FAR PASSARE BRITNEY SPEARS PER UNA MATTA SQUINTERNATA (COSA CHE E’ IN PARTE VERO) - AL CENTRO DEL DOCU-FILM, C’E’ LA CONTESA LEGALE TRA LA CANTANTE E IL PADRE, DIVENUTO TUTORE LEGALE DEL SUO PATRIMONIO DA 60 MILIONI DI DOLLARI - LA SPEARS DA TRE ANNI NON FA UN CONCERTO E NON NE FARÀ FINCHÉ IL PADRE È SUO TUTORE - SI ESIBISCE SOLO IN BREVI BALLETTI SU INSTAGRAM…

Irene Soave per il “Corriere della Sera”

L'ultimo a scusarsi è stato Justin Timberlake. «Sono dispiaciuto per i momenti in cui ho contribuito al problema. So di non essere stato all'altezza». Il messaggio (più lungo, su Instagram) è rivolto a Britney Spears, sua fidanzata tra il 1998 e il 2002, e sul cui conto aveva poi rilasciato interviste al vetriolo. Ma prima di lui lo slogan «Sorry, Britney» lo hanno pronunciato Courtney Love, Bette Midler, Chiara Ferragni, Sarah Jessica Parker; giornali femminili come Glamour e quotidiani come il New York Times hanno pubblicato lo stesso messaggio. Ci dispiace, Britney.

Britney Spears, oggi 39 anni e due figli, non è finanziariamente autonoma dal 2008: dopo mesi di crolli nervosi - il cui emblema è lei che con sguardo impazzito si rasò la testa di fronte a 70 paparazzi - le sue sostanze erano state affidate al padre Jamie. Una fortuna di 60 milioni di dollari: ma per comprare un gelato, l'ex teenager di Baby One More Time deve ancora chiedere il permesso a lui.

Ora un documentario prodotto dal New York Times ricostruisce la sua vicenda legale. Si intitola Framing Britney Spears , e il verbo «to frame» vale sia «inquadrare» sia «incastrare, fregare». Le fonti interpellate sono autorevoli: il suo primo legale, vecchi agenti, amici di famiglia. Ed è questa ricostruzione - in cui spiccano le impietose interviste rilasciate da Timberlake - che ha convinto molte celebrity a dire «Scusaci, Britney».

Sottinteso, per aver giudicato quella testa rasata. Framing Britney Spears è online da una settimana, e forse non è un caso che la più recente udienza sulla gestione del patrimonio, celebrata giovedì a Los Angeles, abbia visto per la prima volta respinte alcune istanze del padre Jamie. Che per ruolo e carattere ricorda un altro avido padre-padrone, quello di Amy Winehouse.

La stessa Britney Spears non ha mai opposto resistenza a che il controllo sui suoi beni le fosse sottratto: ma da subito aveva chiesto che il tutore non fosse lui. Il giudice non la ascoltò: da allora Jamie Spears percepisce 130 mila dollari l'anno per gestire le ricchezze della figlia. Nel 2019, per problemi di salute, fu affiancato dalla curatrice professionale Jodi Montgomery; ad agosto scorso, per la prima volta, la cantante ha chiesto che lui sia estromesso dalla custodia, e che ci resti soltanto lei.

Ma la strada verso l'autonomia è lunga. E non sembra che Britney scalpiti. Dal 2008 a oggi, ad esempio, non ha mai chiesto di poter gestire da sola i suoi soldi. Anzi, per anni ha ignorato i fan che promuovevano l'hashtag #freeBritney: solo di recente la sua avvocata li ha ringraziati «per il loro informato supporto, che la mia assistita apprezza». Giovedì Britney ha risposto a modo suo alla sollevazione di star e giornali.

Per i 56 milioni di seguaci che ha su Twitter (su Instagram ne ha altri 28 milioni) ha pubblicato un video della sua hit Toxic , eseguita dal vivo nel 2017. Da tre anni non fa un concerto - non ne farà, ha detto, finché il padre è suo tutore - e si esibisce solo in brevi balletti su Instagram, ombelico fuori e sguardo non sempre lucido. «Amerò sempre il palco», ha twittato. «Ma mi sto prendendo tempo per imparare a essere una persona normale». Forse oggi siamo più pronti ad accettare che lo è.

