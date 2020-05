“LE SCUSE DI MAGALLI? SONO ANCORA QUI CHE ASPETTO” – ADRIANA VOLPE SVELA A “OGGI” IL SUO NUOVO PROGRAMMA SU TV8: “HO UN’OCCASIONE STRAORDINARIA. LA RAI È IL PASSATO. GIANCARLO DAL 2017 NON MI HA MAI CERCATA, HA AVUTO MILLE OCCASIONI” – “HO UN’ANIMA GUERRIERA E NON HO PAURA A MOSTRARMI SENZA TRUCCO. HO DOVUTO FARE I CONTI CON LE…” – FOTOGALLERY HOT

Anticipazione da “Oggi”

adriana volpe copertina oggi 21 maggio 2020

In un’intervista a OGGI, in edicola da domani, Adriana Volpe coglie l’occasione per un appello anti-Covid («Attenzione: io per prima so che non possiamo abbassare la guardia») e parla per la prima volta del nuovo programma su Tv8 che, dice, «mi darà l’opportunità di spiccare il volo, oggi ho tutti gli strumenti… ho davvero un’occasione straordinaria. Sono riconoscente alla Rai ma è il mio passato…».

ADRIANA VOLPE E GIANCARLO MAGALLI

Della celebre lite con Magalli parla come di un «capitolo chiuso». «Le sue scuse avrebbero certamente avuto un significato umano per me, visto che ciò che giuridicamente deve fare il suo corso andrà avanti. Dal 2017 non mi ha mai cercata, ha avuto mille occasioni per farmele, queste scuse. È morto mio suocero recentemente e non mi ha fatto nemmeno le condoglianze. Quindi, ribadisco: sono ancora qui che aspetto...».

adriana volpe roberto parli ADRIANA VOLPE E GIANCARLO MAGALLI

Di sé dice: «Ho un’anima guerriera. Ho dovuto fare i conti con le ingiustizie, con i compromessi. Ma gli ostacoli non hanno mai fermato il mio percorso. Tengo strette certe mie battaglie e certe mie cadute… A 47 anni mi è ben chiaro che il valore aggiunto di una donna non è nel suo aspetto. Adesso non ho paura a mostrarmi senza filtri e senza trucco, pur non rinnegando che da giovane io abbia valorizzato il mio aspetto esteriore».

