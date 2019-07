mattia torre

È morto Mattia Torre, sceneggiatore, autore televisivo e regista. Insieme a Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico aveva creato la serie di successo Boris, poi diventata film, in cui si raccontavano le esilaranti avventure di un gruppo di lavoro intorno ad una soap opera, Gli occhi del cuore. Al cinema, sempre in trio con Vendruscolo e Ciarrapico, aveva firmato anche la commedia grottesca Ogni maledetto Natale.

corrado guzzanti mattia torre

nel mondo teatrale romano dove aveva conosciuto Ciarrapico e in seguito Luca Vendruscolo con cui aveva scritto il film Piovono mucche, premiato col Solinas.

È stato autore per Serena Dandini (Parla con me e The show must go off), forte la collaborazione con Valerio Mastandrea per il quale ha scritto prima Il migliore per il teatro e poi la serie tv La linea verticale. Proprio Mastandrea aveva letto un toccante ed esilarante monologo di Torre durante una puntata diPropaganda Live che aveva avuto un grandissimo successo.