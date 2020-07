“SE ARRIVI NEL NOSTRO MONDO, LO SAPPIAMO, LE MANDI TUTTE A CASA” – VIDEO MESSAGGIO HOT DI ROCCO SIFFREDI A BIANCA GUACCERO DURANTE LA PENULTIMA PUNTATA DI “DETTO FATTO” – “SEI QUASI PERFETTA, MA SECONDO ME DAI CENTO VOLTE DI PIÙ” – LA PRESENTATRICE VORREBBE SOTTERRARSI, MA JONATHAN KASHANIAN INSISTE: “MI HA CHIESTO QUANDO FAI IL PROVINO…” -VIDEO

IL VIDEOMESSAGGIO HOT DI ROCCO SIFFREDI A BIANCA GUACCERO

Gennnaro Marco Duello per "www.fanpage.it"

Chiusura con il botto a "Detto Fatto". Gli animi sono quelli tipici di chi sta per andare in vacanza, così ci si concede il lusso anche di scavallare e fare battute un po' più pruriginose. Jonathan Kashanian è la variabile impazzita del programma così, nel suo consueto spazio, lancia un video a sorpresa di Rocco Siffredi per Bianca Guaccero. Il re dei pornoattori non usa mezzi termini per pronosticare un luminoso futuro nel mondo dell'hard all'attrice e conduttrice.

Le parole di Rocco Siffredi

Nel breve video inviato via smartphone, Rocco Siffredi va dritto al punto e suggerisce alla Guaccero che se arriva nel suo mondo, "le manda tutte a casa".

Bianca, Bianca, ma quanto sei bella? Sono un tuo fan e quindi è inutile. Sei quasi perfetta perché sei ritenuta. Secondo me dai cento volte di più e se arrivi nel nostro mondo, lo sappiamo, le mandi tutte a casa.

Al ritorno in studio, la faccia di Bianca Guaccero si fa paonazza e la gag fa gioco a Jonathan Kashanian che rivela anche un aneddoto, un dietro le quinte in riferimento alla costruzione dell'intervento di Rocco Siffredi.

Quando Rocco mi ha mandato il video, gli ho detto grazie e lui mi fa: "Quando si fa?" e io: "Non so quando andrà in onda" e lui: "No, quando si fa il provino di Bianca Guaccero". Avresti un futuro nel mondo dell'hard.

Bianca Guaccero, ormai stremata dai sorrisi che le ha procurato questo colpo di scena non previsto, si rivolge direttamente a Rocco Siffredi e poi prosegue la trasmissione: "Grazie per la fiducia che mi hai dato, Rocco, oggi guadagno un punto in più".

Da “www.iltempo.it”

